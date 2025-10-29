명칭 공모 통해 113건 접수 후 설문조사와 내부 심사로 최종 선정 교육장, 회의실, 사무실로 구성된 121.3㎡ 규모 센터 11월 개관 예정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 ‘탄소중립 환경교육센터 명칭 공모’를 통해 센터 명칭을 최종 확정했다.

최종 선정된 명칭은 ‘성북탄소중립배움터’로, 환경보전과 탄소중립 실현의 중심지로서 센터의 정체성을 담았다.

센터 명칭 공모는 지난 9월 17일부터 10월 13일까지 진행되었으며, 총 113개의 명칭이 접수됐다. 성북구는 설문조사와 내부 심사를 거쳐 최종 당선작을 결정했고, 선정작 외에도 총 6개의 우수작에 대해 문화상품권을 수여했다.

성북탄소중립배움터는 정릉로23길 56, 2층에 위치하며, 총 121.3㎡ 규모로 교육장, 회의실, 사무실로 구성됐다. 센터는 11월 중 개관할 예정이며, 개관식과 함께 일회용품과 쓰레기 없는 축제인 ‘지구를 돌보는 하루’를 개최한다.

행사는 오후 2시부터 5시까지 정릉시장 주민참여마당에서 진행, ▲탄소를 줄여요 ▲사물을 돌봐요 ▲자연과 살아요 ▲마음을 살펴요 4개 구역으로 나눠 주민참여형 프로그램인 공유옷장과 이끼정원 탐험 등이 운영된다.

이승로 성북구청장은 센터 명칭 선정에 대해 “시설의 목적과 정체성 등을 잘 나타내고 다양한 계층이 공감할 수 있는 명칭으로 선정했다”며 “성북탄소중립배움터는 환경교육 거점 공간으로서 역할을 충실히 수행하고, 누구나 쉽고 즐겁게 탄소중립 실천 방법을 배울 수 있는 공간으로 도약하겠다”고 밝혔다.