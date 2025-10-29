“서해해상상공 궤도 따라 표적 소멸” “핵무력 실용화하는데 중요한 성과”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 북한 미사일총국이 28일 서해상에서 해상 대 지상(함대지) 전략순항미사일시험발사를 진행했다고 조선중앙통신이 29일 밝혔다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이날 오전 방한하는 가운데 미사일 시험 발사 소식을 알린 것이다.

시험발사엔 박정천 조선노동당 중앙군사위원회 부위원장과 김정식 조선로동당 중앙군사위원회 위원 겸 당중앙위원회 제1부부장, 장창하 조선민주주의인민공화국 미사일총국장 등이 참석했다.

통신은 “함상발사용으로 개량된 순항미사일들은 수직 발사되어 서해 해상 상공의 설정된 궤도를 따라 7800여초간 비행해 표적을 소멸했다”고 전했다.

이날 박정천 부위원장은 “전쟁억제수단들의 적용공간을 부단히 확대해 나갈 데 대한 당 중앙의 전략적기도대로 우리 핵무력을 실용화하는 데서 중요한 성과들이 이룩되고 있다”면서 “각이한 전략적공격수단들의 신뢰성과 믿음성을 지속적으로 시험하고, 그 능력을 적수들에게 인식시키는 것 그 자체가 전쟁억제력행사의 연장이자 보다 책임적인 행사”라고 말했다.

이어 그는 “국가수반은 이미 강력한 공격력으로써 담보되는 억제력이 가장 완성된 전쟁억제력이고 방위력이라고 정의했다”며 “우리는 자기의 전투력을 끊임없이 갱신해나가야 하며, 특히 핵전투태세를 부단히 벼리는것은 우리의 책임적인 사명이고 본분”이라고 강조했다.

그러면서 통신은 “박 부위원장이 이날 구축함 최현호와 강건호 해병들의 함운용훈련 및 무기체계강습실태를 요해하고 해병들의 군사실무적자질을 보다 높여주기 위한 해당한 과업들을 포치했다”고 했다.