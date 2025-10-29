AI 네트워킹, 차세대 6G 기술 등 공동 개발 협약

[헤럴드경제=신동윤 기자] 노키아 주가가 10년 만에 최고치로 급등했다. 미국 인공지능(AI) 반도체 ‘대장주’ 엔비디아가 10억달러(약 1조4000억원)를 투자한다는 소식이 투심을 자극하면서다.

29일 금융투자업계에 따르면 노키아는 28일(현지시간) 엔비디아가 10억달러를 투자해 자사 지분 2.9%를 인수한다고 발표했다고 로이터 통신 등이 보도했다.

노키아는 1억6600만주 이상의 신주를 발행하고, 이를 통해 조달된 자금을 AI 관련 사업 등에 사용하기로 했다.

양사는 차세대 6G 셀룰러 기술 공동 개발을 위한 전략적 파트너십도 체결했다. 노키아는 자사의 5G 및 6G 소프트웨어를 엔비디아 칩에서 구동하도록 조정하고, AI용 네트워킹 기술 개발에도 협력하기로 했다.

아울러 엔비디아가 향후 AI 인프라 계획에 노키아의 기술을 통합하는 방안을 검토할 것이라고 노키아는 밝혔다.

노키아는 과거 휴대전화 기기를 만드는 회사로 유명했지만, 스마트폰 시대에 뒤처지며 휴대전화 사업을 접었고 근래에는 주로 통신 인프라와 5G 네트워크 장비 등을 만드는 사업을 해왔다.

이날 엔비디아의 투자 발표 이후 노키아 주가는 20.86% 급등해 2016년 1월 말 이후 최고치를 기록했다.

PP 포어사이트의 분석가 파올로 페스카토레는 로이터에 “이번 투자는 노키아의 역량에 대한 강력한 신뢰의 표시”라며 “6G와 같은 차세대 네트워크는 AI 기반의 새로운 경험을 가능하게 하는 데 핵심적인 역할을 할 것”이라고 말했다.

인텔의 데이터센터·AI 부문을 이끌었던 저스틴 호타드가 올해 노키아의 새 최고경영자(CEO)로 취임한 이후 그는 AI 성장세에 맞춰 데이터센터 사업 확대에 주력해 왔다고 로이터는 전했다.

엔비디아는 AI 사업과 관련해 전략적 파트너사에 대한 지분 투자를 공격적으로 이어가고 있다. 엔비디아는 지난달 중순 한때 경쟁사였던 인텔에 50억달러를 투자하기로 했으며, 지난달 하순에는 AI 모델 개발 선두에 있는 오픈AI에 1000억달러를 투자한다고 발표했다.