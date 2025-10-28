28일 구속영장 발부 법원 “도망할 염려”

[헤럴드경제=이용경 기자] 서울 강북구에 있는 한 식당에서 흉기 난동을 벌여 식당 주인을 살해한 60대 남성이 28일 구속됐다.

서울북부지법 형사2단독 허명산 부장판사는 이날 오전 살인 및 살인미수 혐의를 받는 60대 남성 A씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 “도망할 염려가 있다”며 구속 영장을 발부했다.

A씨는 지난 26일 오후 2시께 서울 강북구 수유동 전통시장에 있는 한 식당에서 부부 관계인 주인 2명에게 흉기를 휘두른 혐의를 받는다.

이날 A씨는 식사를 마치고 결제하는 과정에서 “로또를 주지 않는다”며 행패를 부리다 소지하던 흉기로 범행을 저지른 것으로 조사됐다.

A씨의 범행에 크게 다친 60대 여성은 인근 병원으로 옮겨졌으나 전날 오전 사망했다. 남편인 60대 남성은 긴급 수술을 받았으나 중태인 것으로 전해졌다.

피해자 부부가 운영하던 식당은 지난 7월 문을 열었는데, 이벤트성으로 술을 주문한 손님에게 1000원짜리 복권을 지급했다고 한다. 하지만 일요일에는 로또 발행이 중지된 탓에 복권을 주지 않는 것이 방침이었던 것으로 알려졌다.

A씨는 이날 오전 영장실질심사를 받기 위해 법원에 출석하며 “유족에게 죄송하지 않느냐”는 기자들 질문에 “죄송하다”고 답한 뒤 곧바로 법정으로 들어갔다.