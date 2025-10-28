‘금융업권 생산적 금융 소통회의’ 개최 금융지주 ‘산업이해 제고’ 조직 제안도 “금융 구조 전환·재도약 마지막 기회”

[헤럴드경제=김벼리 기자] 주요 금융지주들이 ‘생산적 금융’으로 전환을 위한 사업에 일제히 박차를 가한다.

금융위원회는 28일 오후 정부서울청사에서 ‘금융업권 생산적 금융 소통회의’를 열었다고 밝혔다. 이번 회의는 권대영 금융위원회 부위원장의 주재로 KB·신한·하나·우리·농협·BNK·iM·JB·메리츠·한국투자 금융지주와 미래에셋 증권, 키움 증권, 삼성화재, 한화생명, 교보생명의 생산적 금융 담당 임원 등이 참석했다.

권대영 부위원장은 모두발언에서 이날 회의에 대해 “생산적 금융으로 전환에 대한 정부와 금융업권의 공감대를 공유하고, 이를 위한 속도감 있는 실천과 실질·효과적인 추진 방안을 논의하기 위해 마련됐다”고 밝혔다.

이어 “생산적 금융은 금융이 경제의 지속가능한 성장을 선도하는 본질적 역할을 회복해야 한다는 의미”라며 “금융시장의 자금이 부동산·담보에 편중된 기존의 방식으로는 금융권과 우리 경제의 성장에 도움이 되지 않는다”고 지적했다.

그러면서 권 부위원장은 “이제는 금융업권이 스스로 미래 성장 동력을 키워내기 위한 적극적 역할에 나서야 할 때”라며 “기존 방식과 다른 새로운 성장을 위한 새로운 시각·새로운 방식·새로운 접근이 필요한 시점”이라고 강조했다.

그는 “금융이 산업 혁신생태계에 동참하기 위해서는 금융계와 산업계 간 협업과 소통이 중요하고, 금융권이 산업에 대한 선별·평가·관리 역량을 확충할 필요가 있다”며 금융지주사를 중심으로 산업 이해도 제고를 위한 조직을 마련하자 제안했다.

금융위도 금융업권이 생산적 금융을 잘 추진할 수 있도록 규제 개선 등 필요한 노력을 충실히 이행할 계획이다. 아울러 지난 9월 19일 ‘생산적 금융 대전환 회의’에서 제시한 ▷부동산에서 첨단·벤처·혁신기업 ▷예금·대출에서 자본시장 투자 ▷수도권에서 지방으로의 3대 전환과 이를 위한 3대 분야, 9대 과제 이행을 속도감 있게 추진해 나가고 있다고 권 부위원장은 설명했다.

권 부위원장은 마지막으로 “지금이 우리 금융 구조를 전환하고 재도약을 추진할 수 있는 마지막 기회일 수 있다”며 “형식적 실적 집계와 양적 성과에만 집착하는 ‘무늬만 생산적 금융’에 그쳐선 안 된다”고 당부했다.

금융위는 오는 11월부터 금융업권별 협회를 통해 운영 중인 규제개선 TF(태스크포스)를 통해 금융권 규제개선 사항 등 필요한 정책과제를 발굴하고 정부 차원에서 금융감독원·학계 등 전문가들과 규제 합리화 노력을 이어갈 계획이다.

이날 회의에 참석한 금융업권 관계자들은 각자 생산적 금융 추진 계획을 설명했다.

우선 KB금융지주는 생산적 금융으로 구조적인 전환을 위해 영업방식과 내부 시스템, 조직구조 등 그룹 운영체계 전반을 개선한다. 또한 증권사 최초로 정부 상생결제시스템 참여·금융지원, 국가 반도체산업의 핵심 거점이 될 용인반도체클러스터의 대규모 발전 사업 금융주선 등 구체적인 실행계획도 제시했다.

신한금융지주는 그룹 차원의 통합관리조직(PMO)을 중심으로 미래 첨단 전략산업 등 15대 선도 프로젝트 분야를 지원하는 ‘초혁신경제 금융지원 프로그램’을 추진한다. 하나금융지주는 AI(인공지능)·에너지·방산·바이오 등 핵심 성장산업 자금공급 확대하고, 지역 균형발전을 위한 대전·충남지역 지역펀드 결성과 벤처투자 활성화를 위한 민간 모펀드 2호 확대 조성을 추진한다.

우리금융지주는 지난 9월 발표한 ‘미래동반성장 프로젝트’를 통해 10대 첨단전략산업 분야와 관련 전·후방산업을 지원할 방침이다. 또한 기업금융 분야에 AX(인공지능 전환)를 도입해 첨단전략산업을 지원할 수 있는 산업적 역량을 확보할 방침이다.

농협금융지주는 지난 10월 2일부터 ‘생산적 금융 활성화 TF’와 3개 분과를 운영 중이다. 증권의 IMA 인가 추진을 통한 모험자본 투자 확대, 농산업 생태계의 지속가능한 성장에 앞장설 계획이다.

BNK금융지주는 ‘생산적금융협의회’를 신설하고 투자생산성 지수와 AI 기반의 심사∙관리체계 도입, 동남권투자공사와의 협력 모델 구축, 지역특화산업 육성을 추진한다. iM금융지주는 ‘생산적금융 협의회’를 발족해 지자체·유관기관과 협력 강화와 지역 투자 프로젝트 발굴 등을 수행하고, JB금융지주는 ‘JB 생산적 금융 협의체’를 중심으로 전북·광주·전남지역 중소기업을 대상 기업금융 공급과 지자체, 지역 유관기관과 협약상품 공급 확대를 준비 중이다.

메리츠금융지주는 ‘IB 플랫폼’으로서 역할에 집중해 반도체, AI 등 첨단 전략산업, 중소중견기업 대한 모험자본 공급을 확대할 계획이다. 한국투자금융지주는 증권을 주력으로 정부공동투자형 IMA상품을 출시해 모험자본을 공급하고, 혁신기업들에 초기 성장부터 IPO(기업공개)까지 성장단계별 맞춤형 솔루션을 제공한다.

권 부위원장은 회의를 마무리하면서 “금융위는 금융위원장 주재 ‘금융대전환 회의’를 통해 주요 정책과제를 발표하고, 부위원장 주재 ‘금융업권 소통·점검 회의’를 정기적으로 개최해 금융업권의 추진상황 점검과 현장 애로사항 소통을 진행할 계획”이라며 “금융업권의 지속적인 관심과 지지를 부탁한다”고 말했다.