신규주택 2300호 포함 총 7000호 규모

[헤럴드경제=홍승희 기자] 한국토지주택공사(LH)는 군포시에 군포산본 선도지구 2곳(통합9-2구역, 통합11구역)의 특별정비구역 지정 제안서를 제출했다고 28일 밝혔다.

LH는 지난 6월 군포산본 선도지구 2곳(통합9-2구역, 통합11구역)의 예비사업시행자로 지정된 후 주민대표단과 함께 특별정비계획안을 마련했다. 8월 군포시와 ‘특별정비계획 자문위원회’ 심의를 진행한 뒤, 관계부서 사전협의 및 토지등소유자 동의 등 ‘협력형 정비지원 절차’ 등을 진행한 결과 약 4개월만에 정비계획 입안제안을 마쳤다.

계획세대수는 ▷산본9-2구역 3376세대(구역면적 11만6917㎡·최고35층·용적률360%이하), ▷산본11구역 3892세대(구역면적 14만9904㎡·최고45층·용적률360%이하)로, 총 7268세대(종전 4620세대·신규주택 2648세대)가 건설될 예정이다.

특별정비계획은 지정권자인 군포시의 제안 수용 후에 주민공람, 시의회 의견 청취, 특별정비위원회 심의 과정 등을 거쳐 결정되며, 연내 특별정비구역 지정이 결정고시될 것으로 기대된다.

강오순 LH 지역균형본부장은 “주민대표단, 군포시와 협력을 강화해 군포산본 선도지구를 주민주도, 공공지원의 새로운 모델로 정립해 나갈 것”이라며 “기존주택의 정주여건 개선과 더불어 정부 주택공급 확대 정책의 가시적 성과로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.