카카오페이 ‘AI로 나만의 혜택 찾기’ 베타 서비스 출시

[헤럴드경제=정호원 기자] 간편결제와 신용카드 등 결제 수단이 다양해지면서, 인공지능(AI)를 활용한 맞춤형 혜택 추천 서비스가 등장했다. 여러 결제수단의 혜택을 고객이 직접 챙기기 어려워진 상황을 고려해 고객이 최대의 혜택을 받을 수 있도록 돕는 서비스가 출시된 것이다.

카카오페이는 28일 ‘AI로 나만의 혜택 찾기’ 베타 서비스를 출시했다고 밝혔다. 카카오페이에 등록된 신용카드, 체크카드, 카카오페이머니 등 다양한 결제 수단의 혜택 조건과 실적 현황, 가맹점별 프로모션 등을 실시간으로 분석하여 최적의 결제 방법을 제공한다.

해당 서비스는 매장별 최적의 결제 수단을 추천해준다. 사용자가 특정 가맹점과 결제 금액을 입력하면, 해당 매장에서 제공되는 할인 및 적립 혜택을 분석해 가장 유리한 결제 수단을 순차적으로 제시한다. 예를 들어, A매장에서 1만원을 결제하려면 어떤 결제 수단을 사용해야 가장 많은 혜택을 받을 수 있는지, 최소 실적 충족 여부까지 고려해 추천 정확도를 높였다.

또한 마이데이터 결제 정보를 기반으로 보유한 카드의 실적 현황과, 실적 달성 시 받을 수 있는 혜택, 놓치기 직전인 혜택을 분석할 수 있다. 사용자가 선호하는 브랜드와 소비 패턴을 반영해 맞춤형 카드 추천 서비스도 제공된다. 선호 브랜드를 등록하면 새로운 할인 행사 및 혜택이 생길 때마다 알림을 받을 수 있다.

카카오페이는 향후 월간 소비 내역을 분석해 놓친 혜택이나, 다음 달에 최대 혜택을 받을 수 있는 전략 등을 제공하는 ‘소비 리포트’ 기능도 추가할 예정이다.

카카오페이는 “복잡한 결제 혜택 정보를 AI가 대신 분석하여, 누구나 쉽고 편리하게 최대의 혜택을 누리도록 돕는 데 중점을 두었다”고 설명했다.

한편, 카카오페이의 ‘AI로 나만의 혜택 찾기’는 특정 분야의 전문 지식을 학습해 깊이 있는 답변을 제공하는 경량화 대규모 언어모델(sLLM)을 기반한 ‘페이아이’의 두 번째 라인업이다. 지난 6월에는 건강검진 데이터와 보험 내역을 분석해 맞춤형 건강 및 보험 상담을 제공하는 ‘AI로 내 건강 관리하기’ 서비스를 정식 출시한 바 있다.