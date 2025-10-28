곽상언 민주당 의원 28일 페이스북에 글 “노무현 정치는 공동체의 이익을 우선”

[헤럴드경제=주소현 기자] 고(故) 노무현 전 대통령의 사위 곽상언 더불어민주당 의원이 28일 자신의 SNS에 같은 당 최민희 의원의 페이스북 글 관련 기사를 첨부해 언급하면서 “엿장수 마음이 노무현 정신은 아닐 것”이라고 적었다.

곽 의원은 이 글에서 “노무현의 정치는 자신의 이익이 아니라 공동체의 이익을 우선한다”며 이같이 적었다.

곽 의원은 “현재의 이익을 위해 선택하는 것이 아니라 우리 미래를 위한 가치를 향해 돌진한다”며 “공동체의 가치를 위해, 공동체의 이익을 위해, 자신의 이익을 희생하기도 한다”고 했다.

이어 “가치를 무시하고 이익을 추구하는 것, 공동체의 이익이 아니라 자신의 이익을 위해 선택하는 것, 자신의 이익을 위해 타인의 이익과 공동체의 가치를 해하는 것, 노무현 정신이 아니다”라며 “적어도, 엿장수 마음이 노무현 정신은 아닐 것”이라고 했다.

곽 의원은 ‘딸 축의금 논란’에 휩싸인 같은 당 최민희 의원 관련 기사 링크를 첨부하고 “여러 분들이 이 언론보도를 보내 주신다”면서 “이 기사를 읽는 국민들께서 바로 보실 것으로 믿고 있지만, 오해를 막기 위해 한 말씀 드린다”며 이같이 적었다.

해당 기사는 최 의원이 이날 오전 자신의 SNS에 ‘노벨 생리의학상과 노무현 정신, 그리고 깨시민!’이라는 제목으로 올린 글을 다뤘다.

최 의원은 이 글에서 올해 노벨생리의학상을 받은 사카구치 시몬 교수의 ‘조절 T세포’ 연구를 인용했다. 그러면서 “언론정상화 운동을 하면서 늘 ‘악의적 허위조작정보는 사회적 가치관을 병들게 하는 암세포’라고 생각했다”며 “허위조작정보에 휘둘리지 않도록 우리가 깨어 있어야 한다는 것! 다시 노무현정신으로 무장해야 할 때다!”라고 적었다.