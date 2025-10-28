[헤럴드경제 = 김상수 기자] 화재 발생 시 매트리스가 오히려 화재를 키우는 ‘불쏘시개’ 역할을 하면서 환절기 난연 침대의 중요성이 더 부각되고 있다.

28일 소방청이 최근 발표한 ‘2024 화재통계연감’에 따르면, 생활 공간 중 화재가 가장 빈번하게 발생하는 곳은 ‘주방’이지만, 정작 화재로 인한 사망자는 ‘침실’에서 가장 많이 발생하는 것으로 집계됐다.

지난해 생활공간에서 발생한 전체 화재 건수 9273건 중 주방은 4359건(47.0%)으로 가장 많았고 침실은 1289건(13.9%)이었다. 사망 피해 건수는 침실이 75건, 주방은 17건으로 침실이 압도적으로 많았다. 침실의 화재 대비가 얼마나 중요한지 보여주는 통계치다.

주방은 음식을 하는 등 사람의 관리에 있는 시간 화재가 발생하는 경우가 많고, 수도 시설이 갖춰지는 등의 이유로 대부분 초기 진화가 가능했지만, 침실은 수면 시간 화재 발생 건수가 많아 신속한 대피나 대처가 어렵다. 매트리스, 침구, 커튼 등 가연성 소재로 불길이 빠르게 확산해 피해를 키운다.

특히 매트리스에 불이 붙으면 삽시간에 불길이 치솟는 ‘플래시 오버(Flashover)’ 현상이 발생해 유독가스가 질식을 유발하고 시야를 가려 대피를 어렵게 만든다. 통상 매트리스 겉면은 직물류로 구성돼 있으며, 내부는 공기층과 불이 잘 붙는 솜과 폼 등 가연성 물질들로 이뤄져 있다.

한국방재학회의 연구 결과에 따르면 침대 매트리스는 TV보다 불이 커지는 속도가 490배나 빠르다. 흔히 불에 잘 탄다고 알려진 나무 재질의 책상보다 230배, 서랍장보다도 9배 빨랐다.

매트리스 화재의 위험성을 인식한 미국, 캐나다, 영국 등 주요 선진국은 이미 오래전부터 매트리스의 난연 매트리스 유통을 법으로 의무화하고 있다.

현재 미국 내 모든 매트리스는 미국 소비자제품안전위원회(CPSC)에서 제정한 ‘16 CFR 1633’ 시험을 필수적으로 통과해야 한다. 16 CFR 1633은 매트리스에 화력이 강력한 버너로 불을 붙여 안전성을 측정하는 실물 규모 화재의 시험 방식이다.

캐나다 역시 실물 규모 화재실험 방법인 ‘CAN/ULC-S137’을 채택하고 있으며, 영국은 매트리스를 비롯한 주거시설용 가구 전체에 방염화를 의무화하는 법령(Fire and Furnishing Regulations, FFRs)을 시행 중이다.

국내에서는 일반 가정에서 흔히 사용되는 매트리스에 아직 난연 성능 의무 규정이 없다. 2017년 국제표준(ISO 12949)에 기반해 국내 표준시험방법(KS F ISO 12949)이 제정됐으나 아직은 시험 방법을 명시하는 데 그치고 있다.

이와 관련, 업계에선 선도적으로 매트리스에 난연 성능을 강화하고 있다. 시몬스 침대는 2018년부터 국내 최초·유일하게 시판 중인 가정용 매트리스 전 제품을 국제표준(ISO 12949) 및 국내표준시험방법(KS F ISO 12949)으로 시험한 난연 매트리스로 생산하고 있다.

시판되는 전 매트리스에 독자 개발한 난연 소재 ‘맥시멈 세이프티 패딩’을 적용했다. 이 난연 소재는 불씨가 닿아도 잘 타지 않을 뿐 아니라, 불이 붙은 뒤에도 자연적으로 불길이 소멸한다. 침대 윗면뿐 아니라 모든 면이 난연 기능을 갖춰 어느 방향에서 불길이 닿아도 난연 성능을 확보한다.

실제 지난 2월 남양주에서는 침대 위에 놓인 전기장판에서 화재가 발생했지만, 시몬스 매트리스가 오히려 화재를 진화한 사실이 알려지기도 했다.

지난 10월에도 침대 위에서 화재가 발생했지만 매트리스에 닿은 불씨가 스스로 꺼지며 대형 화재를 예방한 사례도 있다.

방재시험연구원이 진행한 ‘전 국민 생활화재 안전시험’에서도 난연 성능이 없는 매트리스는 4~7분 만에 불길이 걷잡을 수 없이 번졌지만, 시몬스 난연 매트리스는 1분 30초 이내에 불길이 자연 소멸됐다.

시몬스 침대는 지난해 1월에 공익 차원에서 난연 성능 관련 특허를 무상 공개하기도 했다.

업계 관계자는 “최근 안전에 대한 수요가 확산하며 매트리스를 선택할 때 품질과 더불어 각종 안전 인증을 획득한 제품들에 대한 선호가 뚜렷하다”며 “특히 겨울철 난방기구 사용 증가로 인한 화재 위험성이 높아지면서 난연 성능을 갖춘 매트리스가 더 중요해지는 추세”라고 전했다.