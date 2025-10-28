수요 충족률 46.4% 그쳐…“빈곤·의료비 절감 등 효과, 지속 확대 필요”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 올해 처음으로 100만개가 넘는 노인일자리를 지원했지만, 실제 일자리를 원하는 노인의 절반에도 못 미치는 수준인 것으로 나타났다. 전문가들은 단순한 양적 확대를 넘어, 고령층의 역량과 수요에 맞는 ‘질적 일자리’ 확충이 병행돼야 한다고 지적한다.

28일 국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 남인순 의원이 한국노인인력개발원으로부터 제출받은 자료에 따르면, 올해 정부 예산상 노인일자리 창출 목표는 109만8000개로 처음으로 100만개를 넘어섰다. 하지만 일자리를 희망하는 노인은 236만6000명에 달해, 전체 수요 대비 충족률은 46.4%에 그친 것으로 집계됐다.

남 의원은 “노인일자리 사업이 양적으로는 성장했지만, 여전히 절반 이상의 노인이 참여하지 못하는 상황”이라며 “노인 빈곤 완화와 건강 증진 효과가 입증된 만큼 지속적 확대가 필요하다”고 강조했다.

실제 노인일자리 참여자의 만족도는 매우 높았다. 2024년 조사에서 참여자의 89.2%(‘매우 만족’ 44.6%, ‘만족’ 44.6%)가 사업에 만족한다고 응답했다.

또 참여자의 상대적 빈곤율은 10.2%포인트 감소했고, 1인당 월평균 의료비는 7만499원 절감된 것으로 분석됐다. 남 의원은 “노인일자리 사업이 경제적 안정뿐 아니라 의료비 절감, 사회적 고립 완화 등 다층적인 긍정 효과를 낳고 있다”고 말했다.

정부도 내년 예산안에서 노인일자리 창출 목표를 115만2000개로 상향했다. 올해보다 5만4000개 늘어난 규모다. 그러나 남 의원은 “일자리를 원하는 노인의 절반도 충족하지 못하고 있어, 예산 확대를 통한 일자리 공급 확대가 불가피하다”고 강조했다.

남 의원은 또한 정부의 ‘제3차 노인일자리 및 사회활동 지원 종합계획(2023년 7월)’을 언급하며 “2027년에는 노인인구의 10% 수준으로 일자리를 확대하고, 공익활동형 비중은 69%에서 60%로 줄이는 대신 사회서비스형·민간형 일자리를 40% 이상으로 확대하는 방안이 추진 중”이라고 설명했다.

그는 “공익활동형의 비중이 다소 줄더라도, 저소득층과 75세 이상 취약계층의 생계 지원을 위해 일정 규모는 유지해야 한다”며 “농어촌 등 민간 일자리 부족 지역의 특성을 고려한 맞춤형 일자리도 필요하다”고 강조했다.