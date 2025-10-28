29일~11월 9일 모바일 상품권 결제 시 기본 15%+추가 5% 적립

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시는 정부가 추진하는 통합 국가 단위 할인 축제 ‘코리아 그랜드 페스티벌(Korea Grand Festival)’에 동참해 ‘영주사랑 상품권(모바일) 5% 추가 적립 행사’를 실시한다고 28일 밝혔다.

이번 행사는 29일부터 11월 9일까지 12일간 진행되며, 행사 기간 영주사랑 상품권(모바일)으로 가맹점에서 결제 시 기존 15% 기본 적립에 5%가 추가돼 최대 20%의 혜택을 받을 수 있다.

특히 추가 적립분 5%는 월 적립 한도(12만 원)와 별도로 적용돼 시민들의 실질적인 체감 혜택이 커질 전망이다. 시는 이를 통해 지역 내 소비를 촉진하고, 침체한 골목상권에 활력을 불어넣겠다는 계획이다.

영주사랑 상품권(모바일)은 월 구매 한도 80만 원으로 기존과 같이 유지되며, 이번 추가 적립 행사는 예산 소진 시 별도 안내 없이 조기 종료될 수 있다.

한편 지류 상품권은 15% 선할인을 유지하지만, 11월 1일부터 월 구매 한도가 기존 40만 원에서 20만 원으로 하향 조정된다.

시 관계자는 “최근 고물가로 인해 위축된 소비심리를 되살리고 지역 상권에 실질적인 도움이 되도록 이번 행사를 기획했다”며 “상품권 이용 활성화를 통해 지역 자금이 외부로 유출되지 않고 지역 내에서 선순환될 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

유정근 영주시장 권한대행은 “정부의 코리아 그랜드 페스티벌에 발맞춘 이번 추가 적립 행사가 지역경제 회복의 마중물이 되길 바란다”며 “시민 여러분께서도 적극적으로 참여해 지역 상권에 힘을 보태주시기 바란다”고 말했다.

이번 행사는 최근 침체한 내수경기 속에서 소비심리 회복과 지역경제 활성화의 촉매제로 작용할 것으로 기대된다.