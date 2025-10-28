프랜차이즈 6개 기관과 업무협약 체결 폐비닐 분리배출·완전회수 목표

[헤럴드경제=박병국 기자]서울시가 한국프랜차이즈산업협회, 프랜차이즈 5개 사와 ‘폐비닐 분리배출 활성화 업무협약’을 맺고 본격적인 폐비닐 자원화에 나선다.

이번 협약은 ‘우리 매장 비닐은 전용봉투에!’라는 구호 아래 참여 매장에서 폐비닐 전용 봉투에 담아 배출하면 서울시가 수거·재활용하는 것이다.

서울시는 생활폐기물 직매립을 앞두고 생활폐기물 감량과 재활용률 제고를 추진해 왔으나, 폐비닐은 재활용이 어렵고 재활용가능자원이라는 인식 부족으로 종량제 봉투로 배출되어 소각·매립되는 경향이 높았다. 이에 따라 폐비닐 다량 배출하는 음식점, 패스트푸드 사업장, 프랜차이즈 매장 등 민간 기관과 협력해 자율적 분리배출 실천을 유도하고 폐비닐 100% 자원화에 나선다.

이번 협약에는 한국프랜차이즈산업협회를 비롯해 김가네, 롯데리아, 버거킹, 배스킨라빈스, 땅스부대찌개 등 5개 프랜차이즈 기관이 참여한다. 협약에 참여한 5개 프랜차이즈는 서울 내 매장 850여 개소에 폐비닐 분리배출존을 설치하고, 전용봉투 분리배출·완전회수를 시작한다. 향후 한국프랜차이즈산업협회 산하 외식 프랜차이즈 1,000여 개 기관을 중심으로 참여를 확대해 나갈 계획이다. 참여기업은 사회적 책임 실천 강화를 위해 서울 소재 가맹점 확산을 목표로 시민 참여 캠페인, 내부 직원 교육, ESG 경영 확대 등을 병행한다.

서울시는 협약 이행 상황을 주기적으로 확인하고, 성과 우수 매장에 대한 인센티브와 홍보 지원을 추진할 예정이다. 또한 협약 성과를 바탕으로 소상공인 매장 등으로 단계적 확산에 나선다.

김태균 서울시 행정1부시장은 “이번 업무협약은 서울시가 민간 프랜차이즈 업계와 손잡고 ‘폐비닐 100% 자원화’라는 구체적 목표를 실현하기 위한 첫걸음으로, 단순한 분리배출 캠페인을 넘어 민관이 협력해 자원순환 체계를 구축하고 지속가능한 도시 환경을 조성하는 새로운 모델을 제시한다는 점에서 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 서울시는 시민과 소상공인 등으로 자원순환 문화가 확산되도록 노력하여 ‘폐비닐 없는 서울, 자원순환 선도도시’가 되도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.