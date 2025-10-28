[헤럴드경제=나은정 기자] 최근 10대로 보이는 여학생들이 공공장소에서 모르는 사람을 상대로 성희롱과 폭언을 하는 영상이 사회관계망서비스(SNS)에 올라와 충격을 주고 있다.

지난 27일 방송된 JTBC ‘사건반장’에서는 한 여학생 무리가 에스컬레이터에서 중년 남성을 상대로 성희롱 발언과 행동을 하는 모습이 담긴 영상이 공개됐다. 이들은 남성 뒤에 서서 “오늘은 등을 통해서 사람의 XX(가슴) 위치를 알아보도록 하겠다”며 남성의 등쪽에 손가락으로 동그라미 모양을 만들어 보이곤 “XX이 클 것 같다”고 서로 시시덕거렸다.

또 다른 영상에서는 무인 매장에서 빵을 고르는 중년 여성의 뒤에서 “야!”, “얘!”, “소보로 빵만 들고 있는 X”이라며 소리치는 모습도 담겼다. 이 학생들은 심지어 여성이 검은 옷을 입었다는 이유로 손가락질을 하며 “깜둥이 X”이라며 폭언을 내뱉은 것으로 확인됐다.

영상이 확산되면서 논란이 커지자 해당 여학생으로 추정되는 게시자는 해당 영상을 삭제하고, 한 인물과 주고받은 메시지를 다시 공개했다. 메시지에는 “지금 담임(선생님)한테 전화 옴”, “너 빨리 영상 지워”, “교육청까지 퍼졌대” 등의 내용이 담겨 있었다.

하지만 게시자는 비난 여론에도 반성의 기미를 보이지 않았다. 영상을 접한 누리꾼들이 학생들의 행동을 비판하는 댓글을 달자 게시자는 이를 무시하고 ‘다음에 또 해달라’는 일부 옹호 댓글에만 “알았다”고 반응해 공분을 샀다.

온라인상에서는 “장난이 아니라 명백한 범죄 행위다”, “촉법소년 제도를 없애야 한다”, “가정교육을 잘 못 배웠다”, “인권 존중한답시고 처벌을 못하니 갈수록 미래가 안 보이는 듯” 등 교육과 지도가 시급하다는 목소리가 잇따르고 있다.