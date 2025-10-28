유재성 직무대행, 28일 이태원파출소 찾아

유재성 경찰청장 직무대행이 핼러윈 데이를 앞둔 28일 서울 용산구 이태원 현장을 직접 찾아 안전관리 대비 상황을 점검했다.

이날 오전 이태원파출소를 찾아 서울경찰청의 핼러윈 안전관리 지원 대책을 보고받은 유 직무대행은 “인파 밀집 예상지역에서 선제적으로 안전활동을 하라”며 “지방정부 등 관계기관은 물론 자율방범대 등 협력단체와 적극적으로 협업해 안전관리에 최선을 다하라”고 강조했다.

경찰은 인파가 몰릴 상황에 대비하기 위해 행안부에서 선정한 중점관리지역 29개소 외에 4개 지역을 추가로 발굴, 총 33개 지역에 대해 안전관리 대책을 시행하고 있다. 이에 따라 경찰은 행안부·지방정부 등과 사전 현장 합동점검을 실시한다. 또 현장합동상황실에 참여해 실시간 상황 공유를 통한 상황판단·공동대응 등 관계기관과 긴밀하게 협력하고 있다.

경찰은 사고 위험성이 높은 위험장소(경사로 등)와 시간(금·토 21시 이후) 등에 경찰력을 집중적으로 운영할 계획이다. 아울러 지자체 공무원 등과 합동으로 ▷인파 진출입 통제 ▷우회로 안내 ▷군중 과열 및 마찰 방지 등을 실시하고 그와 동시에 ▷교통관리 ▷이상동기범죄·주취범죄 등 범죄예방 활동도 함께 전개할 방침이다.

특히, 인파 사고 위험으로 인해 지방정부에서 인파 해산·행사 중단을 권고할 경우에는 경찰력을 적극 투입해 ▷보행안전 및 질서 유지 ▷교통 관리 등을 실시할 예정이다.

한편 경찰은 도로·광장·공원의 다중운집 인파 재난 주관기관으로서 지난 24일 핼러윈 특별대책 기간(10월 24일~11월 2일)에 맞춰 공동주관기관인 행안부와 함께 위기경보 ‘주의’ 단계를 발령했다.

아시아태평양경제협력체 정상회의(APEC) 대비로 지난 20일부터 전국 시·도경찰청에 비상근무가 발령된 가운데 서울경찰청은 APEC이 종료된 이후에도 주요 11개 경찰서(마포·용산·성동·남대문·강남·서초·종로·서대문·광진·관악·강서)에 대해 내달 2일 오전 3시까지 비상근무 체제를 유지해 혹시 모를 사고에 대비할 예정이다.

유 직무대행은 “APEC 등 국가적 현안이 겹쳐 있지만, 국민의 생명과 신체 보호는 경찰의 역할인 만큼 모든 역량을 집중해 인파 안전관리에 총력을 기울이겠다”고 밝혔다.