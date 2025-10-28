공공거래소 vs 민간거래소, 금융그룹 vs 기술플랫폼…성격 뚜렷한 ‘4개 진영’ 경합 국감 이후 ‘공공기관의 시장 진입’ 논란 재점화…인가전 변수로 부상 “조각투자는 신사업 아닌 인프라 재편”…제도권·민간 모두 변화 대응 시험대

[헤럴드경제=김유진 기자] 조각투자 장외거래소 인가 마감일인 31일을 나흘 앞두고 막판 경쟁이 절정으로 치닫고 있다. 한국거래소(KRX), 넥스트레이드, 신한투자증권, 루센트블록 등 4개 컨소시엄이 단 두 개의 예비인가 자리를 두고 경합하는 가운데, ‘공공기관의 시장 진입’ 논란이 다시 수면 위로 떠올랐다. 이번 인가전의 ‘당위성’을 확보하기 위해 4파전을 제도권과 민간의 대립 구도로 부각시키려는 움직임도 포착된다.

28일 업계에 따르면, 현재 경합 중인 4개 컨소시엄은 모두 거래 인프라를 중심에 두고 있지만 성격은 뚜렷이 다르다. 공공거래소인 한국거래소와 민간거래소 넥스트레이드가 ‘제도권 경쟁’을 벌이는 가운데, 금융권 주도의 ‘프로젝트 펄스’와 기술플랫폼 기반의 루센트블록이 각기 다른 해법을 제시하고 있다.

제도권 대어급 플레이어는 한국거래소의 빅텐트 연합과 대체거래소(ATS) 넥스트레이드로 갈린다.

한국거래소가 코스콤과 손잡고 꾸린 대형 증권사 중심의 ‘빅텐트’ 연합은 공적 인프라로서의 신뢰도와 자본력이 가장 큰 강점으로 꼽힌다. 상장·청산·결제 등 기존 인프라와의 연계가 용이해 제도권 내 안정성과 투자자 보호 체계 구축이 장점으로 기대된다. 다만 거래소·코스콤 중심의 지분 구조가 뚜렷하다는 점이 인가전에 변수로 작용할 전망이다.

대체금융거래소로 급부상한 넥스트레이드가 규제 샌드박스 1호 사업자인 음악저작권 플랫폼 뮤직카우와 손잡고 구성한 민간 기술 중심 연합도 큰 틀에서는 제도권 플레이어다. 지난해 3월 공식 출범한 넥스트레이드는 장내 대체거래소(ATS) 시장에서 거래소와 수수료 경쟁을 벌이며 이미 기술·운영 역량을 입증한 대어급 플레이어로 성장했다.

남은 축은 신한투자증권이 주도하는 프로젝트 펄스와 루센트블록 컨소시엄이다. 이들은 각각 ‘금융 안정성’과 ‘기술 혁신’을 내세워 경쟁에 뛰어들었다.

‘프로젝트 펄스’ 컨소시엄은 SK·LS증권 등 그룹 계열사를 중심으로 구성됐다. 금융권 특유의 안정성과 보안 인프라가 강점이며, 블록체인·보안기술 스타트업과의 협업을 통해 기술적 완성도를 확보했다. 루센트블록은 하나증권·교보증권 등과 함께 블록체인 기반 자산 토큰화 경험을 내세운 기술형 모델이다. 국내에서 가장 먼저 조각투자 플랫폼을 상용화한 사업자로 기술 이해도와 시장 경험이 높다는 평가를 받는다.

출사표를 낸 4개 컨소시엄의 장단점과 개성이 부각되는 가운데, 최근 불거진 제도권 플레이어들의 시장 침탈 논란은 변수다. 지난 21일 국회 정무위원회 금융위원회 국정감사에서 박범계 더불어민주당 의원은 “공공성과 영향력을 가진 기관이 스타트업의 시장을 침탈하고 있다”며 거래소의 인가전 참여를 정면 비판했다. 그는 “제도화 과정에서 스타트업의 혁신이 제대로 보호받지 못하고 있다”고 민간 플레이어들에게 힘을 싣는 발언에 나섰다.

이에 대해 업계에서는 조각투자에서 토큰증권(STO)으로 이어지는 금융 환경 격변은 공공과 민간, 대형사와 소형사 구분 없는 전인미답의 조건이라는 목소리도 나온다. 장외 조각투자 플랫폼은 완전히 새로운 인프라인만큼, 변화의 흐름을 따라가지 못한다면 제도권 거래소 역시 시장에서 존재감을 잃을 수 있는 절박한 상황이라는 시각이다.

불붙는 4파전을 두고 일각에선 ‘혁신의 제도화’라는 본질에 집중하라는 목소리도 나온다. 한 금융권 관계자는 “조각투자 인가전은 단순히 신사업 경쟁이 아니라 자본시장 인프라를 디지털화 하는 과정”이라며 “누가 시장을 주도하느냐보다 제도권 틀 안에서 혁신을 얼마나 빠르게 흡수하느냐가 관건”이라고 말했다.