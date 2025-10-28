글로벌 IT 인프라 서비스 기업, 금융·공공 등 공략 시스템 현대화 및 보안…신뢰할 수 있는 AX 서비스 KT 내 AX 전문 인력 육성, 산업 특화 AI 등 역량 강화

[헤럴드경제=고재우 기자] KT는 지난 24일 미국 샌프란시스코에서 세계 최대 IT 인프라 서비스 기업 킨드릴(Kyndryl)과 인공지능 전환(AX) 사업 협력을 위한 업무 협약을 체결했다고 28일 발표했다.

양사는 협약을 통해 기업간거래(B2B) 고객을 대상으로 AX 서비스를 제공할 계획이다. 통신 분야 전문성과 글로벌 사업 수행 역량을 결합해, 국내 인공지능(AI)·클라우드·보안 분야 사업에 공동으로 나설 예정이다.

2021년 IBM 인프라 서비스 사업부에서 분사한 킨드릴은 복잡한 IT 시스템을 설계·구축하고, 기업이 인프라를 안정적으로 운영할 수 있도록 돕는다. 현재 약 60개국 이상, 수천 고객에게 자문, 구현, 관리 서비스 역량을 제공하고 있다.

협약의 주요 내용은 ▷규제 산업 AX 진출 및 보안 아키텍처 연구 협력 ▷KT 임직원 AX 역량 강화 및 KT IT 시스템 현대화 추진 등이다.

이를 통해 양사는 국내 금융·공공 등 규제 산업 분야 AX 사업에 공동으로 참여할 계획이다. 정부의 제4차 클라우드컴퓨팅 기본계획(2025~2027년)에 따르면 공공 분야 클라우드 서비스 누적 계약 규모는 지난해 9월 5000억원에서 오는 2027년까지 1조원까지 약 2배 확대된다. 금융위는 금융 분야 망 분리 개선 로드맵(지난해)을 발표하는 등 규제 산업에서 최신 AX 서비스를 활용하려는 수요가 점증하고 있다.

양사는 고객사에 맞춰 최적화된 AX 서비스를 제안할 계획이다. 이를 위해 AI·클라우드·네트워크 기반 보안 아키텍처를 공동 연구해, 고객이 신뢰할 수 있는 IT 환경을 마련할 방침이다. 동시에 KT의 보안 거버넌스도 강화한다.

아울러 킨드릴의 글로벌 전문 인력과 교육 커리큘럼을 활용해 KT 임직원의 AX 역량 강화를 위한 교육도 시행된다. 이를 통해 KT는 고객들에게 개선된 AX 서비스를 제공한다는 복안이다.

페트라 구데 킨드릴 전략시장 사장은 “킨드릴은 클라우드를 통해 KT의 IT 인프라 현대화를 가속화하고, 운영 전반에서 AI 확산을 확대하기 위해 협력할 것”이라며 “이를 통해 KT가 AI 시대에 더 큰 민첩성을 가지고 고객을 지원할 수 있도록 할 것”이라고 말했다.

정우진 KT 전략·사업컨설팅부문장은 “킨드릴과의 협력을 통해 AI·클라우드·보안 역량과 글로벌 실행력을 강화할 수 있을 것”이라며 “공공·금융 등 주요 산업 고객에게 안정적이고 신뢰할 수 있는 AX 서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.