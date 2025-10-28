[헤럴드경제=신동윤·문이림 기자] 금융당국이 28일 NH투자증권 투자은행(IB) 담당 고위 임원이 상장자 미공개 정보를 이용해 부당 이득을 챙긴 혐의와 관련해 NH투자증권 본점을 압수 수색했다.

이재명 대통령이 앞서 강조한 불공정거래 척결을 위해 출범한 ‘주가조작 근절 합동대응단(이하 합동대응단)’의 ‘2호 사건’이다.

금융위원회·금융감독원·한국거래소로 구성된 합동대응단은 이날 서울 영등포구 여의도 NH투자증권 본사를 압수수색 중이다.

해당 임원은 상장사 공개매수를 주관하는 등 IB 업무를 총괄하는 과정에서 취득한 미공개정보를 이용해 수년간 수십억원의 부당이득을 챙긴 혐의를 받는 것으로 알려졌다.

합동대응단은 일반 투자자보다 훨씬 높은 도덕성과 내부통제가 요구되는 금융회사 고위 임원이 불공정거래에 가담한 점을 엄중하게 보고 있다.

앞서 합동대응단은 ‘1호 사건’으로 종합병원, 대형학원 운영자 등 슈퍼리치와 유명 사모펀드 전직 임원, 금융회사 지점장 등 금융 전문가들이 1000억 규모의 자금을 동원해 대형 주가조작을 적발한 바 있다. 당시 합동대응단은 이들에 대한 압수수색을 실시하고 혐의자 재산을 동결했다.

금융당국 관계자는 “1호 사건과 비슷한 시기 조사에 착수했고 이날 압수수색에 돌입한 것”이라며 “조사 결과를 발표하기까지 시간이 좀 더 걸릴 예정”이라고 설명했다.