법정화폐와 가상자산 간 자금 간편 이동 스테이블코인 등 결제 솔루션 개선 집중

[헤럴드경제=유동현 기자] 미국 씨티은행이 거래소 코인베이스와 협력해 가상자산을 활용한 블록체인 기반 결제 인프라 구축에 나선다. 기관을 위한 스테이블코인 도입에 속도가 붙을 전망이다.

28일 블룸버그 등 외신에 따르면 양사는 협력 초기 단계에서 고객들이 법정화폐와 가상자산 간 자금을 간편하게 이동시키는 기술적 연동을 진행한다. 코인베이스와 입출금 연계를 지원하고 결제 조정을 개선한다. 이를 통해 시티 토큰 서비스(Citi Token Services) 및 24시간 연중무휴 달러 청산을 추진한다.

특히 기관들이 법정화폐와 가상 자산을 전환할 수 있도록 하는 온램프(on-ramp) 및 오프램프(off-ramp), 스테이블코인을 포함한 결제 솔루션 개선에 집중한다.

데보파마 센(Debopama Sen) 씨티그룹 결제사업 총괄은 “고객들은 점점 더 프로그래머블 결제, 조건부 송금, 실시간 처리 속도 등을 원하고 있다”며 “24시간 내내 작동하는 결제 인프라 수요도 증가하고 있다”고 했다. 그러면서 조만간 온체인 스테이블코인 결제를 지원하는 솔루션을 도입할 계획이라고 설명했다.

코인베이스는 “씨티은행과 함께 결제의 미래를 설계하고 있다”며 “ 가상 자산을 글로벌 경제의 핵심적 일부로 만들겠다”고 밝혔다. ▷씨티 고객의 디지털 자산 활용 용이성 확대 ▷스테이블코인을 활용한 결제 혁신 ▷온·오프램프 개선을 지원한다고도 설명했다. 코인베이스는 은행, 자산 운용사, 결제 제공업체와의 협력을 늘리며 블록체인 기반 거래의 기관 활용 사례를 늘리고 있다.