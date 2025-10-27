[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 27일 올해 3분기 동안 탁월한 성과를 창출한 디지털메타버스과, 공공의료과, 미래에너지수소과, 해양레저관광과 등 4개 분야의 우수부서를 선정하고 시상했다.

이번 시상은 디지털, 의료, 에너지, 해양레저관광 분야의 전략적 추진과 혁신적 성과를 통해 경북이 미래 산업을 선도하는 지역으로 도약하고 있음을 보여준다.

디지털메타버스과는 ‘2025 경북 국제 인공지능(AI)·메타버스 영상제’와 ‘2026 정션아시아 해커톤 대회’를 성공적으로 개최해 경북도의 디지털 혁신 비전을 국내외에 널리 확산시켰다.

공공의료과는 저출생 극복 핵심 과제인 ‘산부인과·소아청소년과 1시간 내 진료체계 구축’을 위해 95억원을 투입해 지역 필수의료기관 62개소를 활용한 진료 망을 완성했다.

미래에너지수소과는 산업통상자원부의 ‘탄소중립산단 대표모델 구축사업’공모에 구미 국가산단이 선정되며 국비 500억원을 확보했다.

해양레저관광과는‘글로벌 복합해양레저관광도시 조성’공모에 포항시가 선정되며 국비 1000억원을 확보, 총사업비 1조 30000억원 규모의 대규모 체류형 관광 인프라 구축 기반을 마련했다.

또 포항 영일만항 숙박크루즈 유치 등을 통해 2025 APEC 정상회의와 연계한 지역홍보 및 관광·경제 활성화 기반 조성에 힘썼다.

김학홍 경북도 행정부지사는 “2025 APEC 정상회의의 성공적 개최로 경북이 국제 무대에 나서는 중요한 시점“이라며 ”공직자 여러분의 역량과 실천이 밑바탕 돼야 한다“고 말했다.