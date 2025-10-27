[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]제16회 INK(Incheon K-pop)콘서트에 1만3000여 명이 몰리면서 대성황을 이루었다.

INK 콘서트는 지난 25일 인천 상상플랫폼 1883 개항광장에서 열려 국내외 팬들을 열광의 도가니로 몰아 넣었다.

이날 콘서트에는 국내외에서 큰 인기를 끌고 있는 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR), 키스오브라이프(KISS OF LIFE) 등 정상급 K-POP 아티스트 8팀이 출연해 화려한 퍼포먼스를 연출했다.

또 행사장에서는 K-컬처를 직접 체험할 수 있는 다양한 부대 프로그램도 운영됐다.

‘인천 면 요리 역사 전시존’, ‘K-POP 굿즈 전시’, ‘K-뷰티 메이크업 체험’도 진행돼 한류 문화 전반을 즐길 수 있는 공간으로 큰 인기를 끌었다.

관객 참여형 프로그램으로 ‘랜덤플레이댄스’도 열려 팬들과 시민들이 함께 어울렸고 아티스트 미니 팬미팅도 진행돼 팬들과의 특별한 만남도 이루어졌다.

행사 주최 측인 인천관광공사는 “INK콘서트는 2009년부터 이어온 인천의 대표 한류 공연으로 올해는 차이나타운, 월미도, 신포시장 등 주요 관광지와 인접한 상상플랫폼에서 개최돼 관광 연계형 행사로서의 가능성을 입증했다”고 밝혔다.

INK콘서트는 매년 인천을 대표하는 한류 축제로 자리매김해 왔으며 향후 공연 콘텐츠 다양화, 지역경제 파급력 확대, 글로벌 팬 대상 관광상품 개발 등을 지속 추진할 예정이다.