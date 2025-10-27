경찰, 초국경합동작전 통해 공조 방안 논의

[헤럴드경제=이용경 기자] 올해 캄보디아 납치·감금 등 실종의심 신고가 500여건에 이른 가운데 경찰이 소재가 파악되지 않은 160여건에 대해 조사 중이라고 밝혔다.

박성주 국가수사본부장은 27일 오전 서울 서대문구 경찰청사에서 열린 정례 간담회에서 “올해 1월 1일부터 10월 23일까지 외교부와 경찰에 접수된 캄보디아 관련 납치·감금 등 실종의심 사건은 총 513건”이라며 “이 가운데 대상자가 귀국한 사건은 295건, 미귀국한 사건은 218건이고 귀국하지 않은 218건 중 162건은 아직 안전 여부가 확인되지 않아 범죄 관련성 여부를 확인 중”이라고 밝혔다.

경찰은 외교부와 협력해 미확인 대상자의 소재를 추적하는 한편 전국에 있는 각 시도청 전담부서를 통해 범죄 관련성 여부를 조사 중이라고 밝혔다. 특히 경찰은 지난 16일부터는 캄보디아뿐만 아니라 동남아 각국을 대상으로 국외 납치·감금·실종 의심 특별자수 신고기간을 운영 중이라고 설명했다. 현재까지 미얀마 2건, 태국 11건, 필리핀 7건, 베트남 8건, 말레이시아 2건, 라오스 2건, 중국 1건, 인도 1건이 접수됐다고 한다.

경찰은 캄보디아에서 발생한 20대 한국인 대학생 피살 사건에 대한 수사도 이어가고 있다. 경찰은 지금까지 피해 대학생을 캄보디아로 출국시킨 대포통장 모집책 등 2명을 검거해 구속 상태로 검찰에 송치했으며 추가 공범을 추적 중이다. 박 본부장은 “캄보디아 현지 수사당국도 공범에 대한 수사가 계속 진행 중이지만 아직 특별한 통보를 우리 경찰에 하지는 않았다”며 “강남 학원가 마약사건 총책 공범이 이번 사망사건의 주범이라는 내용도 계속 확인 중”이라고 말했다.

경찰은 캄보디아 범죄조직과 국내 불법사금융·불법대부업 범죄 간 연계 가능성도 들여다보고 있다. 지난해 11월부터 이어온 불법사금융 특별단속을 연장해 캄보디아 관련 사건까지 수사 범위를 확대하고, 최근 송환된 피의자 64명에 대해서도 불법사금융 연계 여부를 조사 중이라고 밝혔다.

또 캄보디아 범죄조직이 인접국으로 이동하고 있다는 이른바 ‘풍선효과’ 우려와 관련해서는 지난 20일 해외 주재관 전원을 소집해 관련 동향 점검을 지시했다고 경찰은 밝혔다. 라오스에서는 지난 23~24일 외교부와 합동으로 라오스 고위급 인사와 면담을 갖고 스캠(사기)단지 확산 방지를 위한 협력 방안을 논의했다고 한다.

한편 경찰은 지난 23일 인터폴·아세아나폴 등 국제기구와 미국 등 8개국이 참여한 ‘국제공조협의체’를 발족해 다음 달 초국경합동작전 겸 작전회의를 추진할 계획이라고 밝혔다. 이번 합동작전은 피의자 검거, 피해자 보호, 범죄수익 동결 및 환수를 목표로 각국의 정보공유와 공조 방안을 논의하는 형태로 진행될 예정이다.

또한 경찰은 경찰 협력관 2명에 대한 선발을 마치고 다음달 캄보디아에 추가 파견할 예정이라고 밝혔다. 박 본부장은 “해외 수사는 주권 문제로 한계가 있지만, 해당국과의 실시간 정보공유와 합동 대응을 통해 실효성 있는 공조체계를 만들겠다”고 덧붙였다.