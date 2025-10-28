• NCT 마크와 함께하는 코스알엑스, 피부 고민 맞춤 솔루션으로 더마 브랜드 입지 확대

• 코스알엑스, 올라운더 아티스트 마크와 함께 ‘모든 피부 고민 해결’ 캠페인 전개

글로벌 더마 스킨케어 브랜드 코스알엑스(COSRX)가 글로벌 K-팝 그룹 NCT의 멤버 마크(MARK)를 새로운 브랜드 모델로 발탁했다. 마크는 브랜드의 대표 라인인 ‘The RX’ 캠페인을 시작으로, 코스알엑스를 대표하는 얼굴로서 활동을 전개할 예정이다.

올해 데뷔 9년차를 맞은 마크는 음악, 퍼포먼스 등 다양한 분야에서 탁월한 역량을 발휘해온 올라운더 아티스트다. NCT, NCT 127, NCT DREAM, NCT U 등 다양한 활동을 통해 폭넓은 음악 스펙트럼과 강렬한 무대 존재감을 선보이며, ‘완성형 아이돌’로 전 세계 팬들의 꾸준한 사랑을 받고 있다.

코스알엑스 관계자는 “무대 위에서는 에너제틱하고, 무대 밖에서는 꾸준하고 진정성 있게 팬들과 소통해 온 마크의 모습이 코스알엑스가 추구하는 브랜드 철학과 맞닿아 있다”며, “좋은 성분과 효능 중심의 제품력으로 고객의 피부 고민을 진심으로 해결해온 코스알엑스처럼, 마크 역시 자신만의 방식으로 진정성을 전달하는 아티스트다. 이번 협업을 통해 국내 입지를 강화하고 ‘모든 피부 고민은 The RX면 해결된다’는 메시지를 더욱 효과적으로 전할 수 있을 것”이라며 모델 선정 배경을 밝혔다.

마크는 더마 스킨케어 라인 The RX 캠페인을 시작으로 코스알엑스 브랜드 모델로 다양한 활동을 펼칠 예정이다. 이번 캠페인은 ‘모든 피부 고민을 위한 코스알엑스의 처방’이라는 메시지 아래, 피부 타입과 고민에 상관없이 누구나 건강한 피부를 가꿀 수 있다는 브랜드 철학을 담았다.

캠페인 비주얼은 ‘연구원(Researcher)’과 ‘정비공(Mechanic)’ 두 콘셉트로 구성되어, 코스알엑스의 전문성과 진정성을 표현한다. ‘연구원’ 콘셉트는 과학적이고 체계적인 브랜드 이미지를, ‘정비공’ 콘셉트는 마크가 피부의 기초를 꼼꼼히 다지는 모습을 담아, ‘모든 피부 고민을 위한 코스알엑스의 처방’이라는 메시지를 직관적으로 전달한다. 특히, 마크가 직접 소개하는 스킨케어 루틴 영상은 The RX 라인이 제안하는 피부 고민별 맞춤 솔루션과 스킨케어 루틴의 핵심 가치를 효과적으로 전달하며 소비자와의 공감대를 형성할 예정이다.

The RX 라인은 피부 고민별 맞춤 솔루션을 제시하는 브랜드의 핵심 라인으로, 첫 단계 부스팅 세럼인 ▲더 6 펩타이드 스킨 부스터 세럼(피부결 개선), 스킨케어 마지막 단계에 알맞은 ▲더 세라마이드 스킨 베리어 모이스처라이저(보습·장벽 강화)와 피부 고민에 따라 사용하기 좋은 ▲더 알파-알부틴 2 디스컬러레이션 케어 세럼(잡티·흔적 개선), ▲어드밴스드 더 비타민 씨 23 세럼(브라이트닝), ▲더 레티놀 0.1 크림(모공·주름), ▲더 펩타이드 콜라겐 하이드로겔 아이패치(눈가 탄력·수분 케어) 등으로 구성되어 있다.

코스알엑스 관계자는 “이번 캠페인은 단순한 광고 모델 기용을 넘어, 브랜드가 지향하는 철학과 진정성을 소비자에게 전달하는 중요한 계기”라며, “마크와 함께하는 협업이 더마 스킨케어의 새로운 기준을 제시하길 기대한다”고 밝혔다.

한편, 코스알엑스는 ‘Cosmetics’와 ‘RX(Prescription)’의 합성어로, 모든 피부 고민에 해답을 제시하는 글로벌 더마 스킨케어 브랜드다. 2013년 론칭 이후, 피부에 꼭 필요한 성분만을 담은 간결하고 효과적인 처방으로 전 세계 소비자들의 신뢰를 얻고 있으며, 현재 146개국 이상에서 사랑받고 있다.

대표 제품으로는 누적 판매량 6천만 개를 기록한 어드밴스드 스네일 96 뮤신 파워 에센스, 올해 출시된 펩타이드-132 헤어 라인, 더 6 펩타이드 스킨 부스터 세럼, 어드밴스드 더 비타민 씨 23 세럼 등이 있다. 또한 2022년 론칭한 The RX 라인은 누적 판매량 1,500만 개를 기록했으며, 연구 기반의 솔루션을 통해 다양한 피부 고민에 맞춘 스킨케어 루틴을 제공한다.