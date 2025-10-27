- 원자력연료 제조 및 부품 품질 고도화 시험·인증 등 협력

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한전원자력연료는 한국건설생활환경 시험연구원(이하 KCL)과 원자력연료 제조 분야의 시험·평가·공동연구 및 기술협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 27일 밝혔다.

양 기관은 협약을 통해 원자력연료 설계·제조·품질 관리 역량과 KCL의 공인 시험·인증 역량을 결집하여 원자력연료 및 관련 부품의 성능·안전성 향상, 시험·품질 표준 대응 등을 공동으로 달성할 계획이다.

협약의 세부 내용은 ▷원자력연료 제조 공정 및 부품 공동 기술개발·협력 ▷공인시험을 통한 품질 및 시험·분석 업무 협력 등 정부과제 기술지원 ▷한국인정기구(KOLAS) 인정 유지·확대를 위한 기술지원 ▷차세대 원전·청정에너지 대응 공동 R&D 기획·제안 ▷AI 활용기술 및 원자력설비 내진 안전설계 공동연구 ▷세미나·워크숍 정례화 및 상호협의체 운영 등이다.

정창진 한전원자력연료 사장은 “KCL과의 협력으로 데이터 기반 시험·인증 체계를 강화해 원자력연료의 품질 신뢰성을 한층 더 높이겠다”며 “특히 AI 기반의 진단 및 예측, 내진 안전설계 등 선도 기술 접목을 통한 국내 원전의 안전운영과 차세대 원전 대응력을 강화하겠다”고 밝혔다.