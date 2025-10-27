안전경영혁신위, 내달 공식 출범 CEO가 안전경영 직접 진두지휘

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] SK에너지가 최근 사업장 폭발사고로 6명의 사상자를 낸 데 대해 사과하고 산업 현장·안전 분야의 외부 전문가가 참여하는 ‘안전경영혁신위원회’(가칭)를 출범시키기로 했다.

이번 조치는 지난 17일 울산시 남구 용연동 SK에너지 FCC 2공장에서는 수소 제조공정 정기보수 공사 중 수소 배관 폭발과 함께 불이 나 2명이 숨지고 4명이 다친 데 따른 것으로, 산업재해 근절을 위한 종합 안전대책의 일환이다.

김종화 SK에너지 사장은 27일 울산시 남구 울산CLX 본관에서 ‘SK에너지 사고 관련CEO 사과 및 종합안전대책 브리핑’을 통해 “이번 사고로 근로자 두 분이 유명을 달리하시고 네 분이 치료를 받고 계신 데 대해 깊은 애도와 사죄의 말씀을 드린다”며 “회사는 무한책임의 자세로 피해자와 가족 지원에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

김 사장은 이어 “내부 인사 조치를 포함해 근본적인 재발방지 대책을 수립하고 안전관리 체계 혁신을 추진하겠다”며 “뼈를 깎는 노력으로 다시는 유사한 사고가 발생하지 않도록 철저히 대비하겠다”고 강조했다.

SK에너지는 한국안전학회 회장인 박달재 서울과학기술대학교 안전공학과 교수를 위원장으로, 안전전문가와 산업현장전문가, 노동계 추천인사 등 외부 전문가를 포함해 총 6인으로 구성된 ‘안전경영혁신위원회’를 오는 11월 초 공식 출범시킨다.

위원회는 안전보건과 관련한 조직·제도·기술·인프라·규정 등 전 영역을 기초부터 다시 점검하는 수준으로 전면 재검토할 계획이다.