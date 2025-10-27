“한미 협력 여러 준비 돼 있어…모든 방안 검토” 트럼프 울산 조선소 방문은 “결정 안 돼…언제라도 가능”

[헤럴드경제(경주)=박혜원 기자] 정기선 회장이 미국과의 조선업 협력과 관련, “미국이 가장 준비가 잘 된 파트너로 HD현대를 인식하고 있다”고 밝혔다.

27일 정 회장은 경북 경주 경주엑스포대공원 문무홀에서 아시아태평양경제협력체(APEC) 부대 행사로 열린 ‘퓨처테크포럼: 조선’에서 기조연설을 마친 직후 기자들과 만나 “한미 협력에 대해서는 여러 준비가 돼 있다”며 이같이 밝혔다.

이틀 앞으로 다가온 도널드 트럼프 대통령이 방한 중 울산 조선소에 방문할지에 대해선 “아직 결정된 바는 없다”면서도 “다음에라도 언제든지 가능할 것”이라며 가능성을 열어뒀다, HD현대가 앞서 검토 중이라고 밝힌 조선소 인수 여부에 대해서도 “모든 방안을 검토하고 있다”고 말을 줄였다.

그룹 호장으로 취임한 소감에 대해서는 “여러 곳에서 다양한 분들을 찾아 뵙고 계획을 조율하느라 바쁜 시간을 보내고 있다”며 “그동안 어려웠던 시절도 있고, 좋은 기회에서 앞으로 더 열심히 할 것”이라고 전했다.

이어 “무엇보다 힘을 모아 한뜻으로 움직여야 한다”며 “열심히 할 테니 응원해주시면 감사하겠다”고 덧붙였다.

정 회장은 이날 APEC 퓨처테크포럼 조선 부문 기조연설을 맡아 미국과의 협력 현황을 공유하고 조선업 관련 인공지능 기술력과 전략을 소개했다, 이날 일정은 지난 17일 정 회장의 그룹 회장 취임 후에 갖는 첫 공식행사다.