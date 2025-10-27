의성군 점곡면 ‘내고향물지킴이’ 어르신들의 신속한 대응, 다발성 뇌경색 환자 구조

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 의성군 점곡면에서 활동 중인 ‘내 고향 물 지킴이’ 어르신들의 세심한 관심이 한 생명을 살리는 감동적인 사례로 이어졌다.

27일 군에 따르면 지난 20일 오전, 정해진 시간에 출근하지 않은 한 어르신을 반장이 확인했으나 연락이 닿지 않았다. 평소 성실히 참여하던 어르신이 응답하지 않자, 반장은 다른 참여 어르신들과 함께 자택을 방문했다.

그곳에서 의식을 잃고 쓰러진 어르신을 발견, 즉시 119에 신고했다. 신속한 출동과 병원 이송 덕분에 다발성 뇌경색 진단을 받은 어르신은 현재 치료와 회복 중이다.

의성시니어클럽 김성진 관장은 “반장님과 참여 어르신들의 세심한 관심과 책임감이 귀한 생명을 살렸다”며 “이웃을 돌보는 공동체 정신이 잘 발휘된 사례”라고 밝혔다.

김주수 의성군수는 “노인 일자리 사업이 단순히 일자리를 제공하는 것을 넘어, 서로를 돌보며 함께 살아가는 지역사회를 만드는 밑거름이 됨을 다시 느꼈다”며 “앞으로도 어르신들이 보람과 자긍심을 느끼며 안전하게 일할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

‘내 고향 물 지킴이’ 사업은 의성시니어클럽이 수행하는 노인 공익 활동으로, 어르신들이 지역 하천과 환경을 돌보며 깨끗하고 안전한 마을을 만들어가는 프로그램이다.