[헤럴드경제=강승연 기자] 동서식품이 맥심 커피믹스의 친숙한 브랜드 컬러를 담은 ‘컬러 오브 맥심’ 패키지(사진)를 한정 출시했다고 27일 밝혔다.

컬러 오브 맥심은 타월, 슬리퍼, 양말, 의자양말, 컵 등 일상에서 친숙한 아이템에 맥심의 감성을 입혀 신선한 재미를 더하고 MZ세대의 소비자들에게 더욱 가깝게 다가가기 위해 기획됐다.

‘맥심 모카골드’의 상징인 노랑, ‘맥심 화이트골드’의 아이보리, ‘맥심 슈프림골드’의 주황 등 고유의 컬러를 활용해 브랜드의 정체성을 직관적으로 표현했다.

컬러 오브 맥심은 맥심 모카골드, 맥심 화이트골드, 맥심 슈프림골드, 맥심 모카골드 제로슈거 등 총 4종의 한정판 스페셜 패키지로 만나볼 수 있다.

고은혁 동서식품 마케팅 매니저는 “전 세대가 공감할 수 있는 익숙한 아이템에 맥심만의 색깔을 담아 새로움을 전하고자 했다”며 “앞으로도 맥심의 가치를 다양한 방식으로 전할 수 있는 브랜드 경험을 제공하고 소비자와의 공감을 넓힐 것”이라고 말했다.