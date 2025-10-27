국힘, 崔 ‘딸 결혼식 축의금 명단’ 고발키로 “100만원 이상, 김영란법 위반” “갑질” 崔 “축의금 반환 지시한 것” 앞서 해명

[헤럴드경제=김진·김해솔 기자] 국민의힘은 27일 자녀의 결혼식 축의금 명단이 일부 공개된 최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장을 향해 즉각적인 사퇴를 촉구했다. 특히 김영란법 위반 및 뇌물 수수에 해당하는 것으로 볼 수 있다며 고발 검토에 들어갔다.

송언석 국민의힘 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 최 위원장을 겨냥해 “즉각 과방위원장을 사퇴하기 바란다”고 촉구했다. 송 위원장은 “자녀의 결혼식 날짜를 ‘유튜브 보고 알았다’고 주장하시던 분”이라며 “그런데 사진에 나온 걸 보니 축의금을 누가 냈는지, 얼마씩 냈는지 아주 꼼꼼하게 확인하고 계시더라”고 꼬집었다.

송 원내대표는 “피감기관 관계자들로부터 100만원씩, 적은 돈은 아닌 것 같다”며 “김영란법 위반 소지가 다분하고 뇌물 수수 소지도 많다고 법 쪽에서 말들이 많다”고 했다. 그는 “(최 위원장은) 돌려준다고 이야기했는데, 현금으로 받고 계좌로 이체해서 돌려준다는 뜻인지 확인도 어렵다”며 “뇌물은 돌려주더라도 성립한다는 것이 법조계 중론”이라고 지적했다. 이어 “사적인 축의금 정리를 보좌진한테 시킨 것, 이거 명백한 갑질 아닌가”라고 했다.

김재원 최고위원도 이날 회의에서 “최소 5명 정도가 100만원의 축의금을 준 것으로 보이는데 이게 도대체 누구인지, 또는 그 이상의 축의금이 얼마인지를 축의금 대장을 압수해서 밝혀야 되지 않겠는가”라고 목소리를 높였다.

김 최고위원은 “형사법적으로 보면 뇌물죄가 명백할 것”이라며 “만약에 뇌물죄에 해당되지 않더라도 100만원 이상이면 김영란법 위반”이라고 주장했다. 그러면서 “아마 많은 분들이 갈취당했을 가능성이 많다”며 “그래서 이분에 대해서는 명백히 수사를 해야 된다”고 했다.

우재준 청년최고위원도 “설마 ‘15억 정도면 서민 아파트’라고 발언한 어느 의원님의 말씀처럼, 다들 서민이라면 한 명당 몇백만원씩 축의금을 누구나 쉽게 받으며 산다고 생각하신 것은 아닌지 심히 걱정된다”고 지적했다.

우 최고위원은 “최민희 위원장에게 요구한다. 이번 자녀 결혼식에서 받은 축의금 내역 전체와 반환 내역을 공개하시라”며 “카드 결제로도 축의금을 받은 것으로 알고 있다”고 했다. 이어 “현장 수령, 카드 결제, 계좌 입금 등 축의금 수령 방식별로 언제 어떻게 반환했는지 국민께 소상히 밝히시라”며 “만약 스스로 소상히 밝히지 않는다면 즉시 청탁금지법 등 위반 혐의로 수사를 통해 밝혀야 할 사안”이라고 덧붙였다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 최고위 직후 기자들과 만나 “김영란법 위반과 묶어서 관련 법적 절차를 진행하겠다”고 말했다. 박 수석대변인은 “법적 절차는 과방위 차원에서 진행되리라 생각한다”며 “뇌물죄 등 다양한 법적 문제가 있기 때문에 법률자문특위와 함께 공세를 이어가겠다”고 했다.

한편 더불어민주당 소속인 최 위원장은 전날 국회 본회의장에서 축의금 액수가 적힌 명단을 텔레그램을 통해 보좌진에게 전달하는 모습이 언론 보도를 통해 공개됐다. 해당 모습을 촬영해 보도한 서울신문에 따르면 명단에는 대기업, 언론사 관계자들의 이름과 총 930만원의 축의금 액수가 담겼다.

논란이 일자 최 위원장 측은 “해당 텔레그램 메시지는 최민희 의원이 기관 및 기업으로부터 들어온 축의금을 돌려드리도록 보좌진에게 지시하는 내용”이라고 해명했다. 최 위원장 측은 “평소 친분에 비춰 관례 이상으로 들어온 축의금을 즉시 반환하기로 하고 그 명단과 금액을 전달한 것”이라며 “추후 계속 확인되는 대로 반환할 예정”이라고 했다.