[헤럴드경제=양대근 기자] 푸조가 23~27일 전남 광양시 일대에서 열리는 ‘남도영화제 시즌2 광양’에 공식 의전 차량을 협찬하며, 영화제를 찾은 국내외 영화인들의 여정을 함께했다고 밝혔다.

올해로 두 번째 시즌을 맞이한 남도영화제는 ‘광양, 빛과 철로 물들다’라는 주제로 개최됐다. 광양시민광장, CGV광양, 전남도립미술관 등에서 총 12개국 81편의 영화가 상영됐다. 집행위원장인 배우 최수종, 개막식 사회자 옥자연을 비롯해 권해효, 이성민, 김성균 등 한국 영화계를 대표하는 인물들이 참석해 지역과 영화가 만나는 특별한 축제의 장을 만들었다는 평가다.

푸조는 이번 영화제 기간 동안 올 뉴 3008 스마트 하이브리드, 408 스마트 하이브리드, 5008 등 브랜드의 대표 모델을 의전 차량으로 지원했다. 감각적인 디자인과 효율적인 주행 성능, 여유로운 실내공간을 갖춘 푸조 라인업은 영화제 기간 동안 배우와 감독, 주요 게스트의 이동에 사용되며, 남도의 가을 풍경 속에서 브랜드의 세련된 이미지를 선보였다.

스텔란티스코리아 방실 대표는 “남도영화제가 지향하는 ‘로컬 문화와 예술의 연결’이라는 가치는 푸조의 브랜드 철학과 잘 맞닿아 있다”며 “예술적이고 감각적인 디자인의 푸조 차량이 영화인들의 여정에 특별한 즐거움을 더했기를 바란다”고 전했다.

남도영화제 시즌2 광양은 전남도와 광양시가 주최하고, 남도영화제집행위원회와 사단법인 전남영상위원회가 주관하는 로컬 중심 영화제로, 남도의 도시를 순회하며 지역의 정체성과 예술적 감성을 조명하고 있다.

한편, 푸조는 2025년을 시작으로 전 세계적으로 영화 업계와의 장기적 파트너십 강화를 통해 문화와 예술 속에서 브랜드 가치를 확장해 나갈 계획이다. 프랑스 브랜드로서 감성과 혁신, 그리고 즐거움을 중심에 두고 영화 산업과의 동행을 이어갈 예정이다.