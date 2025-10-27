[헤럴드경제=이용경 기자] 서울 강북구에서 60대 남성이 휘두른 흉기에 크게 다친 식당 주인 부부 피해자 1명이 끝내 사망했다. 다른 한 명은 긴급수술을 받았으나 여전히 중태 상태다. 경찰은 오늘 조사를 마치고 이 남성에 대해 구속영장을 청구하기로 했다.

27일 경찰에 따르면 전날 오후 2시쯤 살인 미수 혐의로 A씨를 체포했고 이날 피의자 조사를 벌이고 있다. 피해자가 사망하면서 살인 혐의가 추가됐다.

경찰은 A씨는 중국동포(조선족)은 아니며 그가 피해자들을 공격한 도구나 범행 동기와 경위를 아직 명확하게 확인하지 못했다고 밝혔다.

A씨는 강북구의 한 전통시장에 있는 식당에서 식사를 마친 뒤 피해자 부부에게 흉기를 휘둘렀다. 이 식당은 지난 7월 문을 열었는데 이벤트성으로 밥값을 현금으로 내는 손님들에게 1000원짜리 복권을 지급했다고 한다. 주변 상인들은 전날 언론에 “A씨가 (복권 추첨 다음날인) 일요일에는 복권을 주지 않는다는 식당 주인의 설명에 격분한 것”이라고 설명했다.

다만 사건을 수사하는 강북경찰서 관계자는 “결제하는 과정에서 시비가 붙은 것이라 ‘주인이 로또를 주지 않아 범행을 저질렀다’고 단정할 순 없는 상황”이라고 말했다.