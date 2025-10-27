- 조망권 프리미엄 갖춘 알짜분양 눈길

- 우수한 입지와 상품성으로 미래가치 상승

아파트 실내에서 아름다운 도시 전경이나 숲, 바다와 같은 뷰를 누릴 수 있는 주거환경을 원하는 수요가 증가하면서, 조망권 프리미엄의 희소성과 미래가치가 부각되고 있다.

실제 이 같은 단지들은 청약시장에서도 좋은 성적을 내고 있다. 최근 HDC현대산업개발이 춘천에서 분양한 ‘춘천 레이크시티 2차 아이파크’가 일반공급 122세대 모집에 3,337건의 청약신청이 몰리면서, 1순위 평균 경쟁률 27대 1로 전 타입 마감됐다. 의암호와 공지천 호수 조망 등이 장점으로 떠올랐다.

또 올해 4월 울산에서 공급된 ‘태화강 에피트’가 태화강 조망(일부세대) 아파트로 관심을 모으면서 1순위 평균 44대 1의 경쟁률이 나왔고, 3월 충남 천안시에서 분양한 ‘e편한세상 성성호수공원’도 1순위 평균경쟁률 17대 1로 흥행에 성공했다. 호수공원 조망권(일부세대 제외) 프리미엄 등을 기대하는 수요자들의 관심이 높았다는 분석이다.

업계 관계자는 “삶의 질이 높아지고 쾌적한 주거환경을 원하는 사람들이 많아지면서, 조망 환경이 잘 갖춰진 단지는 향후 가격상승 측면에서도 굉장히 유리하다”라며 “조망권을 기대할 수 있는 신규공급 현장이 나오면 적극적으로 청약해 볼 만 하다”고 조언했다.

이러한 조망 특화 단지의 인기가 이어지는 가운데, 남한강 리버뷰 입지를 갖춘 ‘효성해링턴 플레이스 양평’이 새로운 주거 대안으로 주목받고 있다. 단지는 총 455세대로, 전용면적 72㎡, 74㎡, 84㎡(A, B, C타입), 117㎡(A, B, C타입) 등 다양한 면적을 선택할 수 있는 특화 평면을 적용하고 있다.

사업지는 물안개공원 인공폭포와 아름다운 남한강의 절경을 파노라마 뷰(일부 세대 제외)를 조망할 수 있고, 전 세대 유리난간 적용으로 쾌적성과 개방감을 극대화 하고 있다.

또 선호도가 높은 전 타입 4BAY 판상형 위주의 맞통풍 구조와 삼면 발코니 설계(일부 세대 제외)를 적용했고, 일부 세대에 한해 안방 창호 이면개방 및 조망 특화 설계를 적용했다.

아파트 입주 후 편리한 생활이 가능한 인프라 등도 잘 갖춰졌다. 인근에 문화센터, 도서관, 체육관, 대형마트, 시장과 병원, 초•중•고 등이 있으며, KTX 양평역과 경의중앙선 오빈역을 쉽게 이용할 수 있다. 중부내륙고속도로와 서울양평고속도로(추진), 수도권 제2순환고속도로(예정) 등 광역교통망도 가깝다.

분양 관계자는 “서울과 인접한 양평에서 쾌적한 환경과 아름다운 조망을 누릴 수 있는 프리미엄 아파트”라며 “우수한 상품성과 입지를 모두 갖춘 랜드마크로 주목된다”고 밝혔다.