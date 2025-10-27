‘BMW 인디비주얼 마누팍투어’ 통해 제작 도색 노하우 깃든 깊이감 있는 외장 페인트 적용 최고급 내장제와 고급 사양 더한 스페셜 에디션

[헤럴드경제=김성우 기자] BMW 코리아(대표 한상윤)가 오는 29일 오후 3시, BMW 샵 온라인을 통해 BMW 코리아 창립 30주년 기념 스페셜 에디션 4종을 선보인다고 밝혔다.

BMW 코리아 창립 30주년 기념 스페셜 에디션은 BMW 코리아 최초로 ‘BMW 인디비주얼 마누팍투어(BMW Individual Manufaktur)’를 통해 제작됐다. 지난 2000년 시작된 BMW 인디비주얼 마누팍투어는 완벽한 장인정신과 최고의 독보성으로 완성되는 BMW의 최상위 맞춤형 제작 프로그램이다.

BMW 인디비주얼 마누팍투어는 BMW 인디비주얼 페인트 대비 100가지 이상의 추가 스페셜 페인트부터 고객 개인 소유의 소재 사용까지 맞춤형 개인화에 있어 무한한 선택지를 제공하며, 특수한 장비와 차별화된 제작 노하우로 고객의 특별하고 정교한 주문을 섬세하게 구현한다.

BMW 코리아 창립 30주년을 기념해 선보이는 스페셜 에디션은 ‘BMW 740i xDrive M 스포츠 스페셜 에디션’과 ‘BMW 750e xDrive M 스포츠 스페셜 에디션’, ‘BMW 550e xDrive M 스포츠 프로 스페셜 에디션’, ‘BMW M3 컴페티션 M xDrive 스페셜 에디션’이며, BMW 코리아의 온라인 판매 채널인 BMW 샵 온라인에서 구매가능하다.