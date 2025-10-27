[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 서초구(구청장 전성수·사진)가 29일 영유아 부모를 대상으로 한 육아 특강을 개최한다고 밝혔다.

서초보건지소에서 열리는 이번 특강은 ‘행복한 양육자, 마음이 튼튼한 아이’를 주제로 열린다. 강사로는 ‘초보엄마들의 슈퍼바이져’로 알려진 비채심리상담센터 안혜숙 소장이 나선다. 대상은 0세~4세 자녀를 둔 서초구 부모 및 양육자들이다.

이날 행사에는 ▷연령별 촉진적 놀이법 ▷맞춤형 장난감 소개 ▷따라해보기, 스카프 당기기, 풍선놀이, 휴지격파, 미끌미끌 로션놀이 등 애착형성 놀이법 체험이 마련됐다.

이 외에도 서초보건지소에서는 덴버발달평가, 놀이코칭, 오감놀이, 요리노리맘(오감놀이와 요리활동), 자유놀이 등 다양한 영유아 대상 프로그램을 운영 중이다.

전성수 서초구청장은 “이번 특강이 부모와 자녀의 건강한 관계 형성에 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 임신·출산·양육 관련 맞춤형 프로그램을 확대해 출산·양육 친화도시 서초를 만드는 데 최선을 다하겠다.“고 말했다.