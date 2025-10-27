- 이장우 시장 자치구 방문 세 번째 일정…유성구민 300여 명과 소통

[헤럴드경제= 이권형기자] 이장우 대전시장이 올해 세 번째 자치구 방문 행사로 27일 유성구를 찾아 구민 300여 명과 소통의 시간을 가졌다.

유성구 청소년 수련관에서 열린 이날 행사에서 이 시장은 주민 숙원사업 해결을 위한 아낌없는 지원과 유성구 지역 핵심사업에 대한 차질 없는 이행을 약속했다.

정용래 청장이 건의한 ‘유성구 도로안전통합센터 조성사업 지원’에 대해서 이 시장은 “도로는 시민 다수가 이용하는 기반시설로서, 시민의 안전을 확보하기 위해 도로 관리와 동절기 제설 대책 등 재난 및 긴급 상황에 효율적으로 대비하고, 쾌적하고 안전한 도로 환경을 조성키 위해 꼭 필요한 사업이라고 생각된다”며 “시에서 특별조정교부금 10억원을 지원하겠다”고 강조했다.

또한, 동서대로 도로개설 촉구 건의에 대해서는 “ 지난 2024년 7월에 국토부‘제5차 대도시권 교통혼잡도로 개선계획(2026~2030)’에 반영코자 신청했으며 올해 말 결과 발표가 예상된다”며 앞으로 혼잡도로 계획 반영 및 예타 결과에 따라 조속히 사업을 추진하겠다고 설명했다.

이어진 구민과의 대화에서는 ▷방동저수지 일원 하수처리구역 편입 요청 ▷침수 피해 유발 버즘나무 가로수 수종 갱신 요청 ▷외삼~유성복합터미널 BRT 노선 인근 유턴구역, 횡단보도 재설치 ▷봉산동~신동 국제과학비지니스벨트 연결도로 확장 등 지역 현안을 논의했다.

이 시장은 방동저수지 일원 하수처리구역 편입 요청과 관련해서 지난 기본계획 수립시 경제성 검토 결과에 따라 하수처리구역 편입이 반영되지 못했으나 향후 2028년 기본계획 수립시 하수처리구역 편입을 적극 검토하겠다고 답변했다.

침수 피해 유발 버즘나무 가로수 수종 갱신 요청과 관련해서는 가로수의 주기적인 전지 등을 통하여 낙엽으로 인한 피해가 발생하지 않도록 노력는 동시에 정밀점검 및 정밀안전평가 등을 시행해 전도 위험성이 높은 가로수에 대해 우선 바꿔심기를 실시할 계획이라고 말했다.

이어, 외삼~유성복합터미널 BRT 노선 인근 유턴구역, 횡단보도 재설치 요청과 관련해서 유턴구역과 횡단보도 삭제는 대중교통 이용의 편의성 향상과 차량 통행속도 확보를 위한 불가피한 조치였다고 설명했다.

또한, 횡단보도 삭제 이후 침신대네거리에서 노은지하차도 구간의 통행속도가 출퇴근 시간대 모두 개선된 것으로 확인됐다며, 주민들의 불편과 고충에도 귀 기울여 다양한 대안을 모색하겠다고 강조했다.

이밖에 봉산동~신동 국제과학비지니스벨트 연결도로 확장에 대해서는 “해당 도로는 구에서 관리하는 도로로 구에서 먼저 교통성 분석 및 도로확장에 대한 경제적 타당성 분석을 시행하고, 분석 결과 객관적인 타당성이 확보된다면 시비 지원 방안을 검토하겠다고 답변하면서 시민과의 대화를 마무리 했다.

이장우 시장은 “유성구는 대덕특구를 위시하여 각종 국가산단이 위치하는 등 사람과 기업을 끌어들이는 대전 성장의 핵심으로 나노·반도체 산단 조성, 원촌·탑립·전민지구 특구개발사업, 안산 국방산업단지 조성 등이 완료되면 유성구의 폭발적인 성장이 기대된다”며 ”유성과 대전의 풍요로운 미래를 위해 유성구와 긴밀히 협력해 나가겠다. 유성구 주민들도 적극적인 관심과 지원을 부탁한다”고 말했다.