SKT, 3년째 스포츠 유망주 지원 역도 박혜정·육상 나마디 조엘진 등 후원 선수들 맹활약 ‘스포츠 꿈나무’ 수영 노민규 5관왕, 김준우 4관왕 등극

[헤럴드경제=박혜림 기자] SK텔레콤이 후원하는 중·고등학생 스포츠 꿈나무 선수들이 대회에서 전국체육대회에서 유의미한 성과를 내고 있다.

SK텔레콤은 자사가 후원하는 아마추어 스포츠 선수들이 지난 23일 막을 내린 제 106회 전국체육대회에서 금메달 27개, 은메달 7개, 동메달 4개를 따내는 값진 성과를 거뒀다고 27일 밝혔다.

SK텔레콤은 지난 2022년부터 한국 역도의 간판 박혜정 선수를 비롯해 근대5종 신수민 선수, 높이뛰기 최진우 선수 등 아마추어 종목 국가대표 선수들을 후원하고 있다. 또 육상과 수영·근대5종·스포츠 클라이밍 등 다양한 아마추어 종목의 중·고교 선수를 발굴·후원하는 ‘SKT 스포츠 꿈나무’ 지원 프로그램을 올해로 3년 째 운영하고 있다.

이번 전국체육대회에는 역도 박혜정, 근대5종 신수민 선수를 비롯해 ‘스포츠 꿈나무’ 선수인 수영 노민규·김준우, 육상 나마디 조엘진, 역도 박산해, 스쿼시 나주영 선수 등이 두개 이상의 메달을 획득하며 선전했다.

지난 10월 초 역도세계선수권대회에서 3관왕을 기록했던 박혜정 선수는 이번 대회에서도 여자 일반부 87㎏ 이상급 경기에 출전해 인상 123㎏, 용상 155㎏, 합계 278㎏을 들어올리며 3관왕을 달성했다. 근대 5종 신수민 선수는 여자 일반부에서 단체전과 계주에서 각각 금메달을 따내며 2관왕에 올랐다.

SKT 스포츠 꿈나무 선수들도 육상과 수영 · 역도 등에서 선전하며 성장세를 확인했다.

예천군청 소속인 육상 나마디 조엘진 선수는 남자 일반부에서 100ｍ·200ｍ와 400ｍ 계주를 석권하며 3관왕에 올랐고, 수영 노민규(경기고)와 김준우(광성고) 선수는 각각 대회 5관왕과 4관왕을 차지했다.

역도 남자 18세 이하부 박산해(온양고) 선수(금 2)와 여자 18세 이하부 이다연(경남체고) 선수(금1, 은2), 그리고 창던지기 이새봄(강원체고) 선수(동1)는 고교 1학년임에도 2·3학년 상급생들과 겨뤄 값진 성과를 이뤄냈다.

이 밖에 나주영(스쿼시), 조주현(펜싱 플러레), 박예빈(사이클 스프린트), 권은주(태권도), 남궁서연(태권도), 박태산(복싱) 선수 등이 각각 금메달을 목에 거는 등 이번 대회에서 SKT 스포츠 꿈나무 선수들은 눈부신 활약을 보였다.

SK텔레콤은 중·고교 유망주를 발굴하고, 아마추어 선수들의 성장을 초기단계부터 돕기 위해 스포츠 꿈나무 지원 프로그램을 시작했다. 선발 규모는 매년 30여명 수준이다.

지금까지 SKT 스포츠 꿈나무 프로그램의 지원을 받았던 근대 5종 신수민 선수와 수영 김준우 등이 국가대표에 발탁된 바 있으며, 올해도 육상 나마디 조엘진과 스포츠 클라이밍 노현승 선수가 국가대표로 발탁돼 더 큰 무대를 꿈꾼다.

김희섭 SK텔레콤 PR센터장은 “이번 전국체육대회에서 보여준 아마추어 스포츠 선수들의 열정과 선전에 박수를 보낸다”며 “SK텔레콤은 재능있는 스포츠 유망주들이 성장하기 위한 징검다리 역할을 할 것”이라고 말했다.