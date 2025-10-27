청년 금융 정책 수립 위한 가명정보결합 협력 사업

[헤럴드경제=강승연 기자] 롯데멤버스는 ‘2025 가명정보 활용 경진대회’에서 활용사례 부문 최우수상을 수상했다고 27일 밝혔다. 이 대회는 개인정보보호위원회, 과학기술정보통신부, 보건복지부, 금융위원회가 공동으로 주최하고 한국인터넷진흥원이 주관한다.

이번 수상은 롯데멤버스가 전북특별자치도와 함께 진행한 전북 청년 금융 정책 수립을 위한 가명정보결합 협력 사업의 성과다. 지방 청년 이탈, 인구 소멸 등 전북 청년들이 겪는 어려움을 다각도로 분석하고 실질적인 생활 안정 기반 조성을 위한 중장기 정책 수립에 기여한 점을 높게 평가받았다. 가명결합 데이터를 기반으로 지자체의 의사결정 토대를 마련하고 정책 수립의 실효성을 높였다는 평이다.

롯데멤버스는 롯데그룹의 다양한 산업군에서 수집된 방대한 구매 상품 데이터와 신혼부부군, 자녀보유군 등 총 142종의 세그먼트 정보를 전북도에 제공했다. 전북도는 이를 금융권 신용정보 데이터와 가명 결합해 약 500만건의 데이터를 추출하고 전북 청년들의 금융 실태를 분석했다. 이는 NIA(한국지능정보사회진흥원) 가명정보 활용 지원 사업의 일환으로 진행됐으며, 해당 사업은 민관 협력을 통한 데이터 활용 및 개방에 기여하고 있다.

롯데멤버스는 국내 최대 규모인 4300만 회원을 보유한 롯데그룹 통합 멤버십 엘포인트를 운영한다. 축적된 데이터를 기반으로 상품, 브랜드, 라이프스테이지, 지역 등 다양한 정보를 아우르는 분석 서비스를 제공하고 기업의 마케팅 전략부터 공공 정책 수립 지원에 이르기까지 폭넓은 영역에서 차별화된 인사이트와 솔루션을 제공하고 있다.

김혜주 롯데멤버스 대표는 “이번 수상은 롯데멤버스의 데이터가 지자체의 정책 수립을 위한 실질적인 기초 자료로 활용되어 사회적 가치를 창출한 뜻깊은 사례”라며 “앞으로도 롯데멤버스만의 차별화된 빅데이터와 분석 역량을 바탕으로 데이터 비즈니스를 선도해 나갈 것”이라고 강조했다.