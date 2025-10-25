국회 기자간담회에서 민주당 비판에 반박

[헤럴드경제=박병국 기자] 장동혁 국민의힘 장동혁 대표는 25일 더불어민주당이 자신을 아파트만 4채 보유한 ‘부동산 싹쓸이 특별위원장’이라고 비판하자 “민주당이 지적하는 아파트 4채는 가격이 6억6000만원 정도이며 나머지 것을 다 합쳐도 8억5000만원 정도”라고 말했다. 그러면서 자신이 가진 아파트 모두를, 김병기 원내대표의 아파트와 이재명 대통령의 분당 아파트와 바꿀 용의가 있다고 받아쳤다.

장 대표는 이날 국회에서 기자간담회를 열어 “우선 집 한 채 없는 국민들에게 정치인으로서 아파트 4채를 보유하고 있다는 것 자체가 마음이 무겁다”라며 이같이 말했다.

그는 “민주당에서 저를 흠집 내고 당 부동산특위 위원장에서 내려오기를 바라겠지만 제가 가지고 있는 부동산은 실거주용이거나 다른 목적을 가지고 있다”라고 말했다.

장 대표는 “저는 서울 구로구에 30평대 아파트에 살고 있고, 시골의 94세 노모가 살고 계신 주택을 상속받았다”며 “국회의원이 된 이후 지역구(충남 보령·서천)에 아파트를 한 채 구입했고, 의정활동을 위해 국회 앞 오피스텔을 구입했다”고 말했다.

그는 “민주당이 비판한다면 제가 가진 주택과 토지까지 모두 다 김병기 원내대표가 가진 장미 아파트나 이재명 대통령의 분당 아파트와 바꿀 용의가 있다”라며 “등기 비용과 세금까지 제가 다 부담하겠다. 제 제안에 이 대통령은 답을 달라”고 말했다.

장 대표는그러면서 “10·15 부동산 대책은 주거 안정이 아니라 주거 파괴 정책”이라며 “이재명 정부는 집 한 채 마련하고 싶은 국민의 꿈을 비정하게 짓밟는 선택을 했다”고 비판했다.

장 대표는 ‘집값이 떨어지면 그때 사면 된다’는 발언으로 논란을 빚은 이상경 국토교통부 1차관이 사의를 표명한 데 대해선 “사퇴했다고 될 일이 아니고 근본적으로 부동산 정책을 바꿔야 한다”고 말했다.

문금주 민주당 원내대변인은 전날 오후 서면브리핑을 내어 “아파트만 4채인 장 대표, 부동산 싹쓸이 특별위원장 아니냐”며 “국민의힘이 그토록 ‘부동산 규제 완화’를 외쳐온 이유가 명백하지 않나”라고 비판했다. 그는 “장 대표와 부인 등 일가 부동산 재산 현황을 보면 답은 명확하다”며 “서울 구로·영등포에 이어 경기도, 경남, 대전, 충남 보령까지 전국을 색칠하듯 부동산을 쓸어 담았다”고 했다.