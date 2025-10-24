[헤럴드경제=김해솔 기자] 황교안 전 국무총리의 불법 선거 운동 혐의를 수사하는 경찰이 24일 강제 수사에 나섰다.

황 전 총리 유튜브 채널과 경찰 등에 따르면 서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 황 전 총리가 이끄는 ‘부정선거부패방지대’(부방대) 관계자들을 압수수색해 이들의 휴대전화를 확보했다.

이들은 피의자가 아닌 참고인 신분으로, 휴대전화는 황 전 총리 혐의 수사를 위해 압수된 것으로 전해졌다.

황 전 총리는 제21대 대통령선거에 무소속으로 출마한 당시 부방대 전국 조직을 선거 운동에 활용했다는 혐의(공직선거법 위반)를 받는다.

공직선거법은 정당이나 후보자가 설립·운영하는 단체가 선거일 180일 전부터 선거에 영향을 미치는 행위를 하는 것을 금지한다.

경찰은 황 전 총리와 부방대가 집회를 여는 등 사실상 선거 운동을 한 것으로 판단하는 것이다.

또 황 전 총리가 사전투표 참관인으로 선정된 부방대 회원들에게 ‘부정선거 의심 사례’라며 활동 내용을 보고받은 뒤 페이스북에 게시하는 방식으로, 마치 부정선거가 발생하는 것처럼 여론을 조성해 선거에 영향을 미친 것으로도 봤다.

이번 수사는 중앙선거관리위원회가 지난 5월 선거법상 유사 기관 설치, 투·개표 간섭 및 방해 등 혐의로 황 전 총리와 단체를 고발한 데 따른 것이다.

경찰은 지난 8월 20일 용산구 부방대 사무실을 압수수색해 PC와 문서 등 내부 자료도 확보했다.

이날 황 전 총리는 유튜브에 영상을 올려 “저를 목표로 하는 표적 수사로, 증거가 없으니 더듬이 수사를 벌이고 있다”고 주장했다.