새의성농협, 주 2회 순회 판매로 주민 생활편의 도모

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북농협(본부장 최진수)은 23일 의성군 점곡면 황룡1리 마을회관에서 열린 ‘찾아가는 농촌형 이동장터’ 현장을 찾아 운영농협인 새 의성농협(조합장 이재섭)과 함께 조합원 및 마을 주민들의 목소리를 청취하고, 쌀 가공 제품을 전달하며 농촌 식품 사막 해소에 힘썼다.

‘찾아가는 농촌형 이동장터’는 농협과 농림축산식품부, 지자체가 협력해 인구감소와 지역 상권 붕괴로 농산물과 생필품 구입에 어려움을 겪는 지역을 직접 찾아가는 이동식 판매 시스템이다.

경북에서는 새의성농협이 시범사업 농협으로 선정돼 점곡면 일대를 주 2회 순회하며 주민들이 자주 찾는 생필품과 신선 농산물 등을 공급하고 있다.

주민들은 전화로 미리 주문하거나 현장에서 필요한 물품을 구매할 수 있어 큰 호응을 얻고 있다.

이날 현장에는 황성택 경북농협 경제부본부장과 이재섭 새의성농협 조합장이 함께 참여해 마을 주민들에게 쌀국수와 미숫가루 등 쌀가공제품을 증정하고, ‘농심천심(農心天心) 운동’ 확산과 농촌 공동체 활성화를 다짐했다.

최진수 경북농협 본부장은“찾아가는 이동장터는 단순한 물품 판매를 넘어 농업인의 생활편의를 높이는 생활밀착형 서비스이자 농협의 사회적 역할을 실천하는 사업”이라며 “앞으로도 더 많은 농촌 마을에 도움의 손길이 닿도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.