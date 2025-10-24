[헤럴드경제=전새날 기자] 글로벌 패션 브랜드 유니클로(UNIQLO)가 24일 자사의 글로벌 브랜드 앰배서더인 로저 페더러와 배우 케이트 블란쳇이 함께한 새로운 히트텍 캠페인 화보를 공개했다.

로저 페더러는 오랜 기간 앰배서더로 활동해왔으며 케이트 블란쳇은 8월 말 합류했다. 히트텍은 유니클로의 라이프웨어 철학을 대표하는 제품으로, 전 세계 겨울 패션의 혁신을 이끌어 온 아이템이다.

이날 공개된 화보에선 히트텍 캐시미어 블렌드 터틀넥을 입은 케이트 블란쳇과 로저 페더러를 통해 겨울 시즌 편안하면서도 세련된 스타일을 연출할 수 있는 히트텍을 소개하고 있다.

두 사람이 착용한 히트텍 캐시미어 블렌드(엑스트라웜)는 캐시미어를 9% 함유해 부드러운 착용감을 제공한다. 기본 히트텍 소재보다 1.5배 더 따뜻하면서 기본 엑스트라웜 히트텍보다 약 30% 가볍다. 적당한 비침이 있는 소재와 긴 소매로 높은 활용도를 자랑한다.

이번 시즌에는 남성용 히트텍 캐시미어 블렌드 제품이 크루넥과 터틀넥 타입으로 새롭게 출시됐으며, 여성은 기존의 라인업에 2가지 새로운 컬러가 추가됐다.