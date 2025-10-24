25~26일 이천 ABC마트 물류센터에서 진행

[헤럴드경제=강승연 기자] 국내 최대 멀티스토어 ABC마트는 오는 25일과 26일 양일간 경기도 이천시 ABC마트 물류센터에서 초특가 할인 행사 ‘제17회 게라지 세일’을 연다.

ABC마트가 지난 2014년부터 진행하고 있는 게라지 세일은 파격적인 할인 혜택을 제공하는 물가안정 프로젝트다. 이월 상품, 전시 상품, 샘플 상품 등을 초특가에 선보인다.

가성비를 추구하는 알뜰 소비가 완전한 트렌드로 자리한 만큼 이번 행사도 최저 5000원의 파격적인 가격대로 준비했다. 나이키, 아디다스, 푸마, 뉴발란스, 컨버스, 반스 등 45개 이상 브랜드가 참여한다.

행사에선 각 신발에 달린 QR코드 태그를 활용하면 상품 정보를 확인할 수 있다. 고객 의견을 반영해 지난 행사부터 시행했다.

ABC마트 관계자는 “고물가 시대를 맞아 실질적인 할인 혜택을 통해 물가 안정에 기여하고자 게라지 세일을 꾸준히 진행하고 있다”며 “이번 행사에서도 인기 상품을 초특가에 선보이니 실속 있는 쇼핑 경험을 누려보시길 바란다”고 전했다.