커피앳웍스와 협업, 브루잉·드립백·원두·선물세트 구성… 판매 수익금 일부 독도사랑운동본부에 기부

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 울릉군에서 2014년부터 독도 기념품을 제작해 온 울릉도 독도문방구(대표 김민정)가 SPC그룹의 스페셜티 커피브랜드 커피앳웍스와 함께 25일 ‘독도의 날’을 맞아 한정판 ‘독도블랜드’를 선보인다.

이번 블랜드는 독도의 아름다움과 가치를 일상 속에서 느낄 수 있도록 기획됐다.

콜럼비아 오렌지 버번을 기본으로 에티오피아와 인도네시아 원두를 블렌딩해, 묵직한 바디감과 오크우드 질감, 자스민과 오렌지 향이 어우러진 것이 특징이다.

울릉도의 호박을 연상시키는 달콤한 여운도 느낄 수 있다.

커피는 브루잉으로 즐길 수 있으며, 드립백, 원두(100g·200g), 선물세트 등 4가지 형태로 판매된다.

패키지는 독도의 실루엣과 동해 바다를 모티브로 한 푸른 톤 디자인으로 제작됐다.

판매는 25일부터 커피앳웍스 전 매장과 울릉도 독도문방구에서 시작된다.

또한, 멸종된 독도 바다사자 ‘강치’ 일러스트가 담긴 머그컵과 드립백 세트를 포함한 독도 기념 굿즈도 함께 출시된다.

굿즈 세트 구매 시 한국화 작가 서준범의 독도 수묵채색화 엽서를 한정 증정한다.

이번 ‘독도블랜드’ 판매 수익금의 10%는 독도사랑운동본부에 기부될 예정으로, 독도 관련 교육과 홍보 활동에 활용된다.

커피앳웍스 관계자는 “지역의 테마와 이야기를 담은 ‘오!서울 블랜드’, ‘오!인천 블랜드’에 이어 아름다운 독도를 주제로 한 ‘독도블랜드’를 선보이게 돼 의미가 크다. 앞으로도 의미 있는 커피 경험을 통해 지역 가치를 함께 나누겠다”고 말했다.

김민정 대표는 “독도를 일상 속에서도 기억할 수 있도록, 커피앳웍스와 함께하게 돼 기쁘다. 앞으로도 다양한 상품에 독도를 담아 나가겠다”고 전했다.