출시 두 달 만에 12만 병 판매… 독도 알리기·증류식 소주 대중화 나서

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 케이알컴퍼니㈜농업회사법인(대표 임진욱)이 프리미엄 증류식 소주 ‘40240 독도 21°’를 25일 ‘독도의 날’을 맞아 GS THE FRESH에서 판매한다고 24일 밝혔다.

‘40240 독도 21°’는 지난 8월 광복절 GS25 단독 출시 이후 두 달 만에 누적 판매량 12만 병을 돌파했다.

브랜드명 ‘40240’은 독도 우편번호에서 착안했으며, 100% 국내산 쌀과 평창 청정수, 울릉도 해저 1,500m 해양심층수를 블렌딩해 깨끗하고 깊은 맛을 구현했다.

케이알컴퍼니는 갓 도정한 쌀을 생쌀 저온 발효 후 감압 증류하는 독자 기술을 적용, 쌀 특유의 은은하고 부드러운 풍미를 극대화했다.

21°의 대중적 도수로 부드러운 목 넘김과 깔끔한 마무리를 제공하며, ‘맛과 향을 음미하는 소주’로 차별화를 꾀했다.

GS THE FRESH 입점은 기존 편의점에서 확보한 2030 젊은 고객층을 넘어, 4050 중장년층까지 고객층 확대를 목표로 한다.

임진욱 대표는 “독도의 가치와 우리 쌀로 만든 프리미엄 소주의 맛을 더 많은 소비자에게 전할 수 있게 됐다”며, “독도 수호 의지를 담은 가치 소비 문화 확산에 앞장서겠다”고 말했다.