AI와 수자원 인프라 결합으로 글로벌 물 리스크 공동 대응키로 물 분야 특화 LLM, 기후변화 예측 플랫폼, AI 정수장 글로벌 모델 개발 등 논의

[헤럴드경제=이태형 기자]한국수자원공사(K-water)는 23일 서울 웨스틴 조선 호텔에서 ChatGPT 개발사 OpenAI와 인공지능(AI) 기반 물관리 혁신을 위한 협력 방안을 논의했다고 24일 밝혔다.

양측은 이날 AI 기술과 물관리의 융합이 가져올 혁신 가능성에 대해 심도 있는 의견을 나눴다.

한국수자원공사는 그간 축적한 물관리 전문성과 데이터를 기반으로 물 분야에 특화된 대규모 언어모델(LLM) 개발을 제안했다.

이와 함께 홍수·가뭄 등 기후변화 예측 플랫폼, AI 정수장 글로벌 모델 개발 등 구체적인 협력 과제를 제시하고 향후 실무 논의를 통해 세부 실행 방안을 단계적으로 마련해 나가기로 했다.

양측은 AI와 디지털트윈 기술을 활용한 홍수·가뭄·물공급 대응 및 정밀 예측이 기후 위기 시대 인류의 지속 가능한 번영을 위한 핵심 공공기술이 될 것이라는 데 공감했다.

글로벌 물산업 시장 규모가 2029년 1654조 원에 이를 것으로 전망돼 혁신 기술이 융합된 물산업은 성장 잠재력이 클 것으로 예상된다.

크리스 리헤인(Chris Lehane) OpenAI 글로벌 대외협력 최고책임자는 “OpenAI의 미션은 인류 전체가 AI의 혜택을 누릴 수 있도록 하는 것”이라며 “한국수자원공사와 함께 물관리 분야에서 AI 기술이 혁신을 일으킬 수 있도록 하는 방안을 찾아 나가길 바란다”라고 말했다.

윤석대 한국수자원공사 사장은 “앞으로 글로벌 AI 물관리 모델 개발과 데이터 기반 혁신을 위한 협력 과제를 구체화해 전 지구적 물 문제 해결과 첨단 물산업 패러다임 전환을 선도하고, AI 3대 강국을 향한 국정과제 실현에 이바지하겠다”라고 밝혔다.