가동 중단·이전 가능성 논의 속 주민 불안 해소 집중, 지역경제 안정 방안 모색

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 봉화군의회는 지난 23일 ‘석포 생존권 사수를 위한 공동투쟁본부’를 방문하고, 석포면 현안 대책위원회와 간담회를 진행했다고 밝혔다.

이번 간담회는 제련소 가동 중단 가능성과 이전 문제 등으로 지역사회 불안이 커지는 가운데, 주민들의 생존권 보장과 지역경제 안정을 위한 실질적 대책을 마련하기 위해 추진됐다.

간담회에는 봉화군의회 의원들을 비롯해 석포면 현안 대책위원회 임원진, 영풍 석포제련소 관계자 등이 참석했다.

참석자들은 제련소 운영 지속 여부, 환경 개선, 지역 상생 방안 등 다양한 의견을 나눴다.

주민들은 제련소가 지역의 핵심 일자리이자 생계 기반이라며, “가동 중단이나 이전은 지역 붕괴로 이어질 수 있다”고 호소했다.

이에 의원들은 “석포제련소 문제는 주민의 삶과 생존이 걸린 중대한 사안”이라며 “군의회는 주민들의 현실적 어려움과 생계 문제를 최우선으로 실질적인 대안을 마련하겠다”고 말했다.

봉화군의회는 앞으로도 주민, 기업, 관계 기관과의 지속적인 협의를 통해 지역사회의 안정과 상생을 위한 합리적 해결 방안을 모색하고, 군민의 생존권 보호에 최선을 다할 계획이다.