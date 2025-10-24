독도·동해바다 모티브 패키지 적용 수익금 10% 독도운동사랑본부에 기부

[헤럴드경제=신현주 기자] SPC그룹이 운영하는 스페셜티 커피 브랜드 커피앳웍스가 오는 25일 독도의 날을 맞아 ‘독도 블렌드’를 한정 출시한다.

이번 신제품은 독도의 날(10월 25일)을 기념해 우리 땅 독도의 아름다움과 가치를 일상에서 자연스럽게 전하기 위한 취지다.

독도 블렌드는 콜롬비아 오렌지 버번 원두를 베이스로, 에티오피아와 인도네시아 원두를 블렌딩해 완성했다. 깊고 푸른 동해 바다를 연상시키는 묵직한 바디감과 울릉도 조청을 떠올리게 하는 달콤한 여운이 특징이다. 브루잉 커피, 드립백, 원두 등 다양한 형태로 판매된다.

패키지에는 독도의 실루엣과 동해를 모티브로 한 디자인이 적용됐다. 25일부터 커피앳웍스 전 매장에서 판매한다.

커피앳웍스는 독도 테마 편집숍 ‘독도문방구’와 함께 기념 굿즈도 선보인다. 멸종된 독도 바다사자 ‘강치’ 일러스트가 담긴 머그컵과 드립백으로 구성된 세트도 판매된다. 세트 구매 고객에게는 서준범 한국화 작가의 독도 수묵채색화 엽서를 한정 수량으로 증정한다.

커피앳웍스는 독도 블렌드 관련 제품 판매 수익금의 10%를 독도사랑운동본부에 기부한다. 기부금은 독도 관련 교육 및 홍보 활동에 활용된다.

커피앳웍스는 이번 출시를 기념해 ‘독도송 챌린지’ 이벤트도 진행한다. 매장에서 ‘독도는 우리 땅’을 부르는 고객에게 ‘독도 블렌드’ 브루잉 커피 1잔을 증정한다. 챌린지는 제품 판매 기간 운영된다.

커피앳웍스 담당자는 “국내 각지의 지역 테마와 이야기를 담은 ‘오!서울 블렌드’와 ‘오!인천 블렌드’ 시리즈에 이어 아름다운 한국의 섬 독도를 주제로 ‘독도 블렌드’를 선보인다. 앞으로도 의미 있는 커피 경험을 통해 지역의 가치를 함께 나누겠다”고 말했다.