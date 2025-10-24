무장 북한군 2명 MDL 넘어와 軍 경고사격 실시 합참 “추가 설명할 사안 없다” 입장과 상황 달라

[헤럴드경제=신대원 기자] 최근 북한군 1명이 중부전선 비무장지대(DMZ)를 넘어와 귀순할 당시 추격조로 추정되는 북한군 2명이 군사분계선(MDL)까지 침범했다가 우리 군의 경고사격을 받고 되돌아간 것으로 전해졌다.

24일 군 소식통에 따르면 북한군 1명이 지난 19일 오전 강원도 중부전선에서 우리 군의 유도작전에 따라 귀순한 뒤, 같은 날 오후 무장한 북한군 2명이 MDL을 넘어 남측 최전방 소초(GP) 200m 지점까지 접근했다.

무장한 북한군들은 당시 귀순한 북한군을 잡기 위한 추격조로 추정된다.

당일 오전 MDL 북측 지역에선 수명의 북한군들이 귀순자를 찾는 듯한 움직임도 있었던 것으로 알려졌다.

북한군 2명이 MDL을 넘어오자 우리 군은 경고방송 뒤 경고사격까지 실시했고, 그제야 이들은 다시 북측으로 돌아간 것으로 전해졌다.

이는 애초 군당국이 밝혔던 내용과 다소 결이 다르다.

당시 합동참모본부는 귀순 이후 북한군의 특이동향이 있었는지 묻는 취재진의 질문에 “추가로 설명할 사안은 없다”고 답변한 바 있다.

북한군들이 MDL을 침범하고 우리 군의 경고사격까지 이어지면서 자칫 남북 간 교전이 벌어질 수도 있는 상황이었지만 묵살한 것 아니냐는 해석도 가능한 셈이다.

일각에선 북한을 자극하지 않기 위해 의도적으로 상황을 알리지 않은 것 아니냐는 관측도 제기된다.

이와 관련 합참 관계자는 “우리 군은 DMZ에서 정전협정 위반 상황이 발생하면 정해진 절차에 따라 단호하게 대응하고 있다”는 원론적인 입장만 밝혔다.