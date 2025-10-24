청소년이 주인공이 된 창의·융합의 장… 철학·과학·문화 융합 토크콘서트로 큰 호응

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 안동시는 지난 23일 국립경국대학교 체육관에서 ‘아이디어 팝 페스티벌’을 성황리에 개최했다고 밝혔다.

교육발전특구 시범사업의 일환으로 열린 이번 행사는 안동시가 주최하고 국립경국대학교가 주관했으며, 창의적 인재 양성을 위한 지역 청소년 교육 기반 확대를 목표로 기획됐다.

이날 행사에는 관내 중·고등학생과 대학생, 교사, 학부모 등 1,000여 명이 참여해 뜨거운 관심을 보였다. 청소년과 청년들이 스스로 사고하고 표현하는 무대로 마련된 이번 페스티벌은 참여자 모두가 주인공이 되는 열린 축제로 의미를 더했다.

‘청소년의 상상은 팝(POP)하다’를 주제로 열린 이날 행사에는 김선욱 숭실대 교수, 방송인 조나단, 의학 유튜버이자 작가인 이낙준 의사, 과학 유튜버 과학쿠키, 창업가 자하드 후세인, 과학평론가 이독실, 모델 안젤리나 다닐로바 등 다채로운 분야의 연사들이 참여했다.

‘나는 누구인가’라는 철학적 질문으로 시작된 강연은 철학·과학·예술·문화가 융합된 맞춤형 콘텐츠로 구성됐으며, SNS 밈, 패션, 대중문화 속 인문학과 과학 요소를 쉽고 흥미롭게 풀어내는 참여형 토크콘서트 형식으로 진행됐다.

현장에서는 ▲인공지능으로 밈을 생성해보는 ‘AI 밈 챌린지’ ▲나의 10년 뒤를 상상하는 ‘미래카드 드로우’ ▲과학과 철학을 넘나드는 ‘브레인 팝 퀴즈’ 등 다양한 체험형 부대행사도 마련돼 청소년들의 적극적인 참여를 이끌어냈다.

한 참가자는 “공부와는 거리가 멀다고 생각했던 철학과 과학이 생각보다 재미있었고, 연사들과의 소통도 신선했다”며 “청소년 눈높이에 맞춘 콘텐츠 덕분에 몰입도가 높았고, 진로 탐색에도 도움이 됐다”고 소감을 전했다.

안동시 관계자는 “이번 행사는 안동시가 추진 중인 교육발전특구 사업의 핵심인 ‘창의·융합형 인재 양성’과 ‘지역대학 연계 교육혁신’의 취지를 잘 보여준 사례”라며, “앞으로도 지역 청소년이 스스로 사고하고 성장할 수 있는 다양한 교육 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.