부회장에 서정영 전 사무국장...“지역 청년들 권익 증진과 정책 제안하는 모임”
[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 전남 순천시청년권익위원회는 최근 순천시청년권익위원회 회관에서 2025년도 정기총회 및 제6대 회장단 선출식을 갖고 강인수 부회장을 새 회장에 선출했다.
이날 총회에서는 위원 30여 명이 참석한 가운데 부회장으로 활동해 온 강인수 부회장이 제6대 회장으로 선출됐으며, 부회장에는 서정영 3대 사무국장이 맡게 됐다.
순천시청년권익위원회는 지역에 사는 청년들의 권익 증진과 정책 제안을 위해 활동하는 청년단체로 경제·사회·문화·교육 등 다양한 분야에서 청년이 직접 목소리를 내고 정책을 제안할 수 있는 창구 역할을 하고 있다.
특히 이번 제6대 회장단 출범을 계기로 청년권익위원회는 ‘경청과 공감, 존중과 책임’을 핵심 가치로 삼아 청년 권익 보호와 지역 정책 제안, 청년 교류 활성화 등 다양한 활동을 추진할 계획이다.
신임 강인수 회장은 순천 토박이로 순천대 경제학과를 졸업했으며 노무현재단운영위원, 민주당 대선후보 조직특보 등을 역임했고 전남청년정책연대 공동대표도 맡고 있다.
강 회장은 인사말에서 “지난 한 해 부회장으로 함께하며 배운 경험을 바탕으로 기본을 지키고 서로를 존중하며 청년의 목소리가 살아 있는 순천시 청년권익위원회를 만들어가겠다”면서 “혼자가 아닌 모두가 함께하는 청년권익위, 청년이 주인공이 되는 순천을 위해 진심으로 임하겠다”고 소감을 밝혔다.
