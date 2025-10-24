[헤럴드경제=신현주 기자] CJ온스타일은 24일 글로벌 아트토이&IP(지식재산권) 브랜드 ‘팝마트(POP MART)’의 15주년을 기념한 스페셜 에디션을 국내 단독 모바일 라이브 방송으로 선보인다고 밝혔다.

이번 라방은 이날 저녁 7시 CJ온스타일 앱에서 진행된다. 해당 스페셜 에디션을 실시간 라이브로 공개하는 것은 국내 플랫폼 중 CJ온스타일이 유일하다.

예능 프로그램 ‘환승연애’로 주목받은 방송인 이나연이 MC를 맡아 스페셜 에디션과 대표 캐릭터 라인업을 소개한다. 해당 상품은 24일 오전 11시부터 CJ온스타일 모바일 앱에서 미리 만나볼 수 있다.

이어 25일과 26일에도 ‘하치푸푸’, ‘팝마트 서울 하이라이트’ 등 후속 언박싱 방송을 연속 편성해 팬덤 열기를 이어갈 계획이다.

CJ온스타일은 이번 협업을 기념해 ‘팝마트 서울 투어’ 영상도 제작했다. 라부부, 몰리 등 캐릭터들의 N서울타워, 광화문, 동대문디자인플라자 등 서울 랜드마크 여행 모습을 담은 영상을 비롯한 팝마트 관련 숏폼은 23일 기준 누적 조회수 약 1200만회를 기록했다.

또한 CJ온스타일은 N서울타워에서 오는 10월 28일부터 11월 16일까지 팝마트 팝업 이벤트도 진행한다. 현장에서는 팝마트 15주년 엽서와 특별 사은품을, 이벤트 참여자 전원에게는 CJ온스타일 적립금 및 팝마트 블라인드 박스 즉석 당첨 기회를 제공한다.

CJ온스타일 관계자는 “팝마트 15주년 스페셜 에디션의 국내 단독 라이브 방송은 업계 최고 수준의 모바일 라이브 제작 경쟁력과 차별화된 콘텐츠 기획력이 만들어낸 결과”라며 “앞으로도 차별화된 콘텐츠로 모바일 라이브 커머스 시장을 선도해 나갈 것”이라고 말했다.